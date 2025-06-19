LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Ви дізнаєтесь:

  • як законопроєкт про введення множинного громадянства враховує різницю між подвійним громадянством та множинним громадянством;
  • як законопроєкт позначиться на процесі інтеграції України до Євросоюзу;
  • як законопроєкт вплине на процедури отримання громадянами України паспортів інших держав;
  • як він вплине на процедури отримання іноземними громадянами паспортів України;
  • чи потребуватиме змін стаття 4 Конституції ("В Україні існує єдине громадянство").

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
законопроєктмножинне громадянство