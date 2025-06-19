LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Ви дізнаєтесь: як законопроєкт про введення множинного громадянства враховує різницю між подвійним громадянством та множинним громадянством;

як законопроєкт позначиться на процесі інтеграції України до Євросоюзу;

як законопроєкт вплине на процедури отримання громадянами України паспортів інших держав;

як він вплине на процедури отримання іноземними громадянами паспортів України;

чи потребуватиме змін стаття 4 Конституції ("В Україні існує єдине громадянство").

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку Розблокувати

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net