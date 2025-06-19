Думка
думки вголос
Множинне громадянство – спроба закріпити за українцями статус глобальної нації
Ярослав Юрчишин
народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Ви дізнаєтесь:
- як законопроєкт про введення множинного громадянства враховує різницю між подвійним громадянством та множинним громадянством;
- як законопроєкт позначиться на процесі інтеграції України до Євросоюзу;
- як законопроєкт вплине на процедури отримання громадянами України паспортів інших держав;
- як він вплине на процедури отримання іноземними громадянами паспортів України;
- чи потребуватиме змін стаття 4 Конституції ("В Україні існує єдине громадянство").
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