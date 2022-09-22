Мобилизация в РФ: кто умирал за Россию и кого, вероятно, отправят это делать сейчас

Давно не смотрел на статистику подтвержденных российских потерь. Естественно, речь не о словах министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ведь заявленные им 5937 погибших российских "военных" меньше даже количества некрологов в местной прессе: по подсчетам BBC таковых на 16 сентября 2022-го было уже 6424. Еще раз — это некрологи в регионах, где издаются газеты, и где нет запрета печатать таковые в отношении воевавших в Украине.

Но интересны не озвученные цифры, а разбивка по регионам, доля признанных потерь на 100 000 населения, а так же другие характеристики региона. Особенно, в преддверии "частичной мобилизации" в РФ, заявленной диктатором Владимиром Путиным.

По сравнению с предыдущим срезом (11 мая 2022 года), первая десятка по количеству потерь на 100 000 населения изменилась не сильно. Это (по мере уменьшения доли):

Тыва и Бурятия по прежнему "спорят за первое место" по доле утилизированных жителей. Далее идут Северная Осетия, Республика Алтай, Забайкальский Край, Псковская область, Еврейская АО, Костромская, Сахалинская, Ульяновская области.

В топ-10 сентября вошли Сахалинская и Ульяновская области. Выпали из топ-10 (но недалеко — делят 11-13 места) Дагестан, Марий Эл и Севастополь.

Что объединяет области, с наибольшей долей потерь?

Например, уровень доходов. Усредненная зарплата по этим регионам (данные за 2021 год) составила примерно 73% от среднероссийского уровня, или в районе 37 000 российских рублей. При этом в большинстве из этого списка уровень безработицы в два-пять раз превышает среднероссийский. То есть даже относительно высокие зарплаты на Сахалине, в Тыве или Бурятии обеспечиваются "бюджетом". Работы для остальных мало (или нет). Альтернатива — армия, полиция (тот же бюджет с высокими по местным меркам заработками).

На другом конце рейтинга (с минимальной долей потерь) практически без изменений — Москва и область, Петербург и область, Югра, Ямало-ненецкий АО, Якутия, Ярославская, Калужская и Томская области. То есть ключевые сырьевые регионы + области вокруг "столиц".

Во всех этих регионах, за исключением Ярославской области, уровень безработицы наоборот в три-десять (!!) раз ниже среднероссийского. А уровень зарплат на 38% больше среднего по РФ — показатель составляет примерно 70 800 российских рублей. При этом усредненные данные могли бы быть выше, если бы не негатив от Ярославля и Ленинградской области. Но данные регионы вряд ли будут донорами мобилизации, поскольку они близки к "столицам" и лишние аллеи свежих могил на местных кладбищах не слишком нужны Кремлю.

При этом доля подтвержденных потерь (на 100 000 населения) по Москве в 160 (сто шестьдесят) раз меньше чем у лидера "рейтинга" Тывы. Доля потерь по Калужской области (76 место в рейтинге по убыванию доли) в четыре раза меньше, чем по Ульяновской (10 место).

Таким образом, говоря о мобилизации в РФ, думаю, логика сохранится – отправлять умирать "за Россию" будут жителей депрессивных регионов, в массе своей из "национальных автономий". Тех, кого в Российской империи называли "российскими инородцами". А жители условно "богатых" регионов либо не будут массово призываться, либо (часть тех, кому повестка таки придет) успеют купить авиабилеты (даже по завышенным ценам) и выехать в "теплые края".

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