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21.06.2019, 17:23

Может ли Саакашвили участвовать в этих парламентских выборах

Может ли Саакашвили участвовать в этих парламентских выборах
Юрист, директор Института национальной политики

Экспертное мнение о правомерности для Руха Новых Сил включить своего лидера в предвыборные списки

21 июня 2019 года решением Печерского районного суда г. Киева установлен факт беспрерывного на законных основаниях проживания Саакашвили Михеила Николозовича с 23 февраля 2014 года по 06 июня 2019 года на территории Украины.

Стоит отметить, что из текста самого решения не следует, что именно этим решением суд разрешил Михаилу Саакашвили баллотироваться кандидатом в депутаты Верховной Рады. Судья ограничился только предметом рассмотрения судебного заявления и лишь установил имеющий юридическое значение факт проживания М. Саакашвили в Украине сроком более 5 лет.

Этот факт является основанием для выдвижения кандидатуры Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах как лица, проживающего на территории Украины свыше 5 лет и имеющего гражданство Украины. Михаил Саакашвили включен в избирательный список своей партии Рух новых сил.

Однако принятие ЦИКом документов на выдвижение кандидатов в народные депутаты завершилось 20 июня 2019 года, до вынесения судом решения. Если члены ЦИК сочтут, что представленные при регистрации списка кандидатов РНС доказательства проживания М. Саакашвили на территории Украины более 5 лет являются по их мнению недостаточными, по закону они вправе отказать М. Саакашвили в регистрации в качестве кандидата в народные депутаты.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила о том, что 25 июня будет опубликован весь список кандидатов в депутаты. Поэтому постановление ЦИК об отказе в регистрации Михаила Саакашвили в качестве кандидата в народные депутаты может быть принято до 25 июня, то есть, до вступления в законную силу решения об установлении факта его проживания на территории Украины более 5 лет.

При таком развитии событий Михаил Саакашвили вправе обратиться в суд с жалобой на постановление ЦИК об отказе в регистрации его кандидатуры. Через некоторое время решение суда, устанавливающее факт его 5-летнего проживания в Украине вступит в законную силу, и уже другой судья будет вправе отменить отказ в регистрации и обязать ЦИК зарегистрировать М. Саакашвили в качестве кандидата в депутаты Верховной Рады Украины.

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Специально для LIGA.net

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Теги: центральная избирательная комиссия, михаил саакашвили, выборы 2019
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