Молчание Авакова и молчание ягнят

В цивилизованной стране министр внутренних дел подал бы в отставку, если бы так жестоко убили активиста и если бы еще и оказалось, что сама полиция в этом замешана.

Но наш министр молчал. Даже когда оказалось, что они не того подозреваемого задержали - он молчал. Даже в день смерти Кати - он молчал. И полиция не передавало дело в СБУ ровно до дня смерти Кати.

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А сегодня Арсен Аваков заявил, что СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции.

Если кто помнит, есть такой фильм "Молчание ягнят". Он так называется потому что героиня в детстве спасала ягнят, когда их убивали. А через много лет, когда она стала детективом и искала серийного убийцу, ей постоянно снился сон с орущими ягнятами.

А когда она нашла убийцу и рассказала ему про свой кошмар, то он спросил: "Ну что, ягнята замолчали?"

Единственное отличие молчания Авакова от молчания ягнят - в том, что они ему, вероятно, никогда и не снились, никогда не кричали. Ему, скорее, снятся активисты.

Потому что это дело никогда, на самом деле, его не беспокоило с точки зрения покушения на жизнь человека.

Мне кажется, что это дело его всегда волновало только с точки зрения его репутации, крайняя негативность которой просто не даст ему удержаться во власти.

Надеюсь.

(Источник - блог автора)