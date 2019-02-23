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23.02.2019, 14:49

Молчание Авакова и молчание ягнят

Молчание Авакова и молчание ягнят
адвокат компании "Миллер"

Для представителей власти давно стало правилом глухо молчать в тех ситуациях, когда им задают неудобные вопросы. Ответственность - это не про них

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В цивилизованной стране министр внутренних дел подал бы в отставку, если бы так жестоко убили активиста и если бы еще и оказалось, что сама полиция в этом замешана.

Но наш министр молчал. Даже когда оказалось, что они не того подозреваемого задержали - он молчал. Даже в день смерти Кати - он молчал. И полиция не передавало дело в СБУ ровно до дня смерти Кати.

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А сегодня Арсен Аваков заявил, что СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции.

Если кто помнит, есть такой фильм "Молчание ягнят". Он так называется потому что героиня в детстве спасала ягнят, когда их убивали. А через много лет, когда она стала детективом и искала серийного убийцу, ей постоянно снился сон с орущими ягнятами.

А когда она нашла убийцу и рассказала ему про свой кошмар, то он спросил: "Ну что, ягнята замолчали?"

Единственное отличие молчания Авакова от молчания ягнят - в том, что они ему, вероятно, никогда и не снились, никогда не кричали. Ему, скорее, снятся активисты.

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Потому что это дело никогда, на самом деле, его не беспокоило с точки зрения покушения на жизнь человека.

Мне кажется, что это дело его всегда волновало только с точки зрения его репутации, крайняя негативность которой просто не даст ему удержаться во власти.

Надеюсь.

(Источник - блог автора)

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Теги: арсен аваков, катерина гандзюк, дело гандзюк, нападения на активистов, убийство гандзюк
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