Момент выбора для Германии: Вы сделали мало! В Украине все еще гибнут дети от бомб России

Позавчера в окруженном Мариуполе 6-летняя Таня умерла … от обезвоживания! Ребенок. Который даже не увидел жизнь. Ей просто нечего было пить, потому что российские захватчики более девяти дней держали город без еды, воды, обогрева и электричества, не пропускают гуманитарные грузы Украины.

Ребенок умер.

Ребенок – не мифический "неонацист" или солдат НАТО из российских телешоу. За что оборвалась маленькая украинская жизнь, как и минимум 38-ми других детских жизней, оборванных россиянами?

Какое дьявольское зло возникло на нашей планете, способное совершить такое зверство?

Полномасштабная война России против Украины длится почти две недели. Российские войска продолжают совершать варварские военные преступления и преступления против человечности такого масштаба, какого Европа не видела со Второй мировой войны. Они бомбят жилые кварталы городов 500-килограммовыми авиационными бомбами, стреляют крылатыми ракетами по гражданской критической инфраструктуре, не дают вывезти людей из окруженных городов.

Украинцы на днях не могут выйти из подвалов из-за обстрелов и угроз убийства. Мы перехватили многие звонки русских солдат из Украины. Они звонят женам, рассказывают, как расстреливают гражданских и обещают привезти домой новенький телевизор в гостиную и блендер на кухню, которые украли в украинских магазинах.

Все это лишь сотая судьба горя, слез и крови, через которые сейчас проходит уже почти две недели, как один долгий и страшный сон, Украина. И все это происходит из-за нелепой, неспровоцированной агрессии Российской Федерации, основанной на слепой ненависти президента РФ Владимира Путина к украинцам и больше ни на чем.

Думаю, вам страшно, когда вы читаете это. Но мы предупреждали вас обо всем этом раньше.

Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", почему-то распространявшейся на россиян, но не на украинцев.

Мы просили не строить Северный поток-2. Но вы говорили, что это чисто "коммерческий" проект.

Мы предостерегали, что Путин – это зло такого масштаба, какого мир не видел восемьдесят лет.

Мы просили не повторять ошибки прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным.

Это нам, украинцам, он может лгать, а вам немцам нет – думали вы.

А потом вы сами сочли свои ошибки. Сейчас вы даете нам оружие, уничтожили российский газопровод и поддержали первые серьезные санкции.

Почему это нельзя было сделать сразу, когда вас просили об этом? Неужели нужно было дождаться, когда будут умирать от обезвоживания и страшных авиационных бомб украинские дети?

Что это за германская политика? В чем ее суть, логика, реализм, прагматизм? Неужели цена за то, чтобы в Германии у кого-то открылись глаза, заключается в том, чтобы у кого-то в Украине они закрылись навсегда?

Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другой должны знать, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизни и еще большей катастрофы.

Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.

Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны наших партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения. Сегодня Европа нуждается в больших, исторических решениях. Эти решения будут в интересах Украины и Европы, которой не нужна война, но для безопасности и процветания которой нужна европейская Украина.

Мы благодарны за уже принятые в течение этих двух недель решения. Мы видим, что Германия изменила свой подход. Германия сделала ряд сложных шагов, хотя и трагически запоздалых. Но Путин не останавливается. Продолжают гибнуть невинные украинские мужчины, женщины и дети. Решений должно быть больше. Но главное – они должны быть проактивными, они должны быть немедленными.

Услышьте наконец Украину и действуйте, пока мы не погибли, и Путин не пошел дальше! Мы должны остановить этого варвара сейчас, пока он не разрушил всю Европу.

Я, министр иностранных дел воюющего за свое право на существование государства, не могу более спокойно слышать, что Германия требует больше времени для принятия решений о передаче оружия, скептически смотрит на принятие Украины в Евросоюз, сдержанно относится к принятию новых мощных, а не номинальных санкций против России.

Вам может показаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений.

Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали мало.

Этот момент наступил: либо Германия станет лидером в помощи Украине и подавлении российского зла, либо у Германии появится еще одна историческая ответственность за потерянные жизни и разрушенные города.

Для Die Welt

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