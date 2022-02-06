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Морали у украинской власти нет. Нерасследованое дело Трухина это еще раз показало

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Морали у украинской власти нет. Нерасследованое дело Трухина это еще раз показало

эксперт по коммуникациям
06.02.2022, 17:27

Ситуация с расследованием причастности нардепа Александра Трухина к ДТП на Бориспольском шоссе – сюр. Он еще раз показывает абсурдность наших властей

Трудно, практически невозможно представить те моральные страдания, которые испытывает депутат Александр Трухин в связи с исключением из партии "Слуга народа". Поражает  воображение и скорость принятия этого партийного решения, принятого главой партии Еленой Шуляк уже на следующий день после публикации скандального видео. "Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии", – сурово цитирует партийный пресс-секретарь заявление Шуляк. Как все прогрессивно – никаких партсобраний и парткомиссий: председатель партии и пресс-секретарь все решили и объявили. 

Не нужны, как оказалось, суды, экспертизы и доказательства, которых ждали долгие шесть месяцев правящая партия и правительство, грустно кивая на никуда не торопящихся правоохранителей всех мастей. 

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А уж как стыдно Давиду Арахамии за поведение Александра Трухина, так вообще невозможно представить! И его коллегам, оказывается, вдруг стало стыдно… Неожиданно выяснилось, что (цитирую Арахамию) "в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу дать ответы на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.". 

Целых шесть месяцев вы все вместе не могли спросить своего товарища по партии и  парламентской скамье, кто таки был за рулем, сколько ты выпил, и зачем валяешь дурака!  Шесть месяцев мы наблюдали широко открытые, удивленные глаза министра внутренних дел, нелепые заявления, в том числе и президента-лидера партии: дескать, все живы, в чем проблема

Не вы ли все вместе, включая министра и полицейских начальников, полгода убеждали всех нас в том, что банальное пьяное ДТП расследовать ужас как сложно? В том, что камеры то ли не работали, то ли их вообще не было, и что свидетелей аварии, в которой пострадало шесть (!) человек, вообще невозможно найти, и вообще все исчезли, забыв оставить адрес.

Теперь, оказывается, им стыдно. Теперь уже Арахамия оправдывается: "Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание".

Сегодня ситуация выглядит так, что, скорее всего, партийные и правительственные друзья Трухина, все знали, видео и с камер полицейских, и с других, якобы неработающих по всей трассе следования Audi, смотрели. Так что, похоже, всем рядовым и начальствующим полицейским, ГБР и прокурорам давным-давно было ясно, кто виновен в аварии. 

Но жизнь еще раз подтвердила, что не только рукописи, но и флешки, не горят. Показанное УП видео с камеры полицейского, уверен, далеко не единственное. Записи, скорее всего, пока еще лежат в укромном месте, но все равно мы их рано или поздно увидим.  

С  первых минут после ДТП было очевидно, что нести ответственность придется именно уголовную, об этом свидетельствовали показанные еще тогда кадры и фотографии. Было видно, что пострадали люди – вопрос только в тяжести травм – и от этого зависит квалификации уголовного преступления. Но этого оказалось мало, и сам Трухин прямо на месте аварии, и его кабинетные покровители наговорили и наделали еще с десяток должностных преступлений. 

Даже не юристу, а обычному водителю, понятно, что полицейским, прибывшим на место аварии, картина была ясна, а для того, чтобы установить, кто же был за рулем автомобиля, не нужны долгие и сложные экспертизы. 

Совершенно понятно, что если до сих пор (официально) не выяснилось, кто же был за рулем злополучного Audi, то, похоже, все четыре человека, которые находились в нем, скажем деликатно, продолжают нарушать закон и прокладывать себе путь на скамью подсудимых. 

Оставим на минуту, находившегося за рулем виновника аварии, – он действительно имеет право не  свидетельствовать против себя. Но в машине было еще три человека, они-то точно знают, на каком месте кто находился. Теперь  они или прикрывают преступника, или лжесвидетельствуют. Или то и другое вместе. К сведению находившихся в машине: и первое, и второе уголовно наказуемо. 

Продемонстрированные стране кадры подтвердили очень важную истину: рядовые полицейские  вполне могут расследовать ДТП, районный полицейский следователь  поставить в нем точку,  даже если его участником (и потенциальным виновником) является народный депутат. Почему же в это,  и подобные,  расследования оказываются втянуты министры, генпрокуратура, парламент?  

Ответ, как обычно, в области морали, с которой у власти проблемы!

В соседней славянской стране правоохранители когда-то были очень коррумпированной кастой. И назывались, кстати, милицией. С изменением, так сказать, социального строя, изменилось и название правоохранительного органа. Как и у нас, он стал называться полицией. 

Менялись люди, менялись законы и подходы к их исполнению, все меньше полиция  ориентировалась на политиков, а больше на закон. Полицейские завоевали уважение, да и сами стали себя уважать. 

Но времена меняются, и однажды политики попытались повлиять на своих оппонентов  при помощи правоохранителей. На следующий же день на антеннах всех полицейских машин появились белые ленточки – знак полицейского протеста (бастовать им запрещено). А полицейские начальники публично заявили: мы прошли тяжелый путь декоммунизации, теперь подчиняемся только закону и не дадим втянуть полицию в политические разборки или поставить полицейских под политическое влияние.

На пути ли Украина к реальной деполитизации правоохранителей? Ответ во многом зависит от итога расследования ДТП на Бориспольском шоссе.  

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дтп Слуга народа Александр Трухин
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