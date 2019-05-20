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20.05.2019, 14:10

Мосты сожжены. Что я услышал в инаугурационной речи Зеленского

Мосты сожжены. Что я услышал в инаугурационной речи Зеленского
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

Богдан Яременко считает, что это была "самая украиноцентричная инаугурационная речь" из всех, что он слышал (укр.)

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Найбільш україноцентрична президентська промова з усіх досі проголошених.

Раніше президенти України вважали за потрібне детально пояснювати, хто партнери, куди вступаємо чи йдемо.

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Зеленський "пішов" від реальних потреб своїх співгромадян.

Разом з тим, заявлені в промові цінності - демократія, повага до людської гідності, розбудова політичної нації, - не залишають жодного сумніву в зовнішньополітичних орієнтирах.

А тому їх не варто проголошувати. Зрештою, це лише механізми - запроваджуємо цінності ЄС і стандарти НАТО (а це чітко заявлено) у себе в країні - ось вам і європейська та євроатлантична інтеграція.

Щиро шкодую тих, хто не захотів чи не зміг почути відповіді питання про війну, мир і окуповані території.

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Відновлення довіри з Росією шляхом обміну полоненими.

Продовження шляху відновлення довіри - зупинення кровопролиття.

Якщо вдається зробити попередні два кроки - політичні домовленості і переговори про врегулювання.

Чітко і публічно. Якщо щось не виходить, то легко перевірити, хто що робив, і хто винен, коли немає результату?

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Я вітаю те, що питання повернення територій (політичне врегулювання) не стало на рівні озвучених підходів для Зеленського гачком з наживкою, на яку впіймали Порошенка.

Торгівлі територіями не буде. Це єдина і дуже непроста у виконанні озвучена червона лінія у переговорах щодо врегулювання.

Зараз це виглядає неприйнятним для Росії, але бажаним для більшості українців. Що буде далі - побачимо.

І єдність народу як запорука успіху і у внутрішніх трансформаціях, і у міжнародних відносинах, і в обороні - це правильно.

Єдність починаємо формувати не з закликів об'еднатися навколо "безальтернативних", але непрацюючих планів влади, а з відновлення довіри до влади - новий президент, новий парламент, новий уряд. Все дуже непросто, але інакше все рівно не спрацює.

З боку президента Зеленського перший крок до відновлення довіри - бути ближчим до людей, говорити про проблеми, які людей турбують, говорити зрозумілою людям мовою, не обіцяти нездійсненного, виконувати обіцяне.

Щоб йому повірили, президент Зеленський спалює відразу усі мости для договорняків з парламентом і урядом.

Захоплення і ейфорії немає. Але готовність і бажання спробувати допомогти цьому президенту є.

P.S.: Я би ніколи так не писав інаугураційну промову. Але не факт, що зміг би краще. 

(Джерело - блог автора)

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Теги: верховна рада, Володимир Зеленський, інавгурація, розпуск
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