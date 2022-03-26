Мы можем проиграть. Из-за трусости Запада. НАТО должно закрыть небо над Украиной

Администрация президента США Джо Байдена не раз заявляла, что Соединенные Штаты не будут участвовать в российско-украинском конфликте. В этом есть смысл, ведь война двух ядерных государств не приемлема, и этот консенсус держался десятилетиями. Кажется, пора пересмотреть этот подход.

Уже ясно, что российский диктатор Владимир Путин хочет контролировать все территории бывшего Советского Союза. Если ему удастся добиться успеха в Украине, как это произошло в Грузии в 2008 году, он вряд ли остановится. Дипломатический подход и мягкие санкции 2014 показали ему, что Западу не хватает решимости.

Если Украина проиграет войну, НАТО столкнется с новой угрозой без украинских военных на своей стороне и без стратегической глубины. В конце концов, от Беларуси до калининградского анклава – небольшой скачок.

Выбор прост: противостоять Путину сейчас или позже.

Вот почему самая быстрая и эффективная поддержка, которую НАТО может предложить Украине, это бесполетная зона над страной, которая будет давать отпор россиянам в воздухе.

Да, украинское сопротивление до сих пор было невиданным. Разочарованный отсутствием прогресса своих военных, Путин сейчас бомбит украинские города и рассчитывает на то, что террор сломает волю украинского народа, чье ожесточенное сопротивление вдохновило мир.

К сожалению, несмотря на материальную помощь, которую Запад предоставил Украине, Россия вполне может одержать победу, если наши партнеры не вмешаются в войну. Бесполетная зона позволит членам НАТО пополнить украинские войска наземным и воздушным транспортом, а также даст Украине реальную перспективу победы.

Критики сосредоточили внимание на опасном характере такого шага.

Действительно, бесполетная зона означает подавление противовоздушной обороны противника, а также то, что часть западных пилотов и самолетов будут утрачены.

Впрочем, рассмотрим альтернативу: после фактического поглощения Украины, а затем и Молдовы, Россия может почувствовать искушение напасть на страны Балтии (все они члены НАТО). У Альянса не будет другого выбора, кроме как сражаться и на земле, и в воздухе.

Разница? Побережье Балтии имеет гораздо меньше простора для маневра и возможности для защиты, а русские военные будут вдохновляться своими победами.

Но война, как и эта, будет иметь в результате множество гражданских жертв, но Путину уже нечего терять.

Пока что НАТО противится призывам ввести бесполетную зону. Впрочем, беспрецедентное единство последних дней свидетельствует о том, что они могут изменить свое мнение. В Европу вернулась война высокой интенсивности. Российские войска даже атаковали Запорожскую АЭС, самую большую на континенте. Они также шокировали мир нападениями на гражданское население и обстрелами Мемориала Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Это вызвало резонанс в Европе.

Увеличение Германией расходов на оборону вдвое и остановка газопровода Северный поток-2 – явный разрыв с пацифизмом и осторожностью прошлого. Между тем, традиционные нейтральные страны – Швеция, Финляндия и Швейцария – присоединились к НАТО, осуждая агрессию России. Соединенное Королевство и Польша решительно отреагировали с помощью Украине, а также политическим и экономическим давлением, а также российские апологеты в Венгрии и Чехии изменили позиции.

Европа очнулась. Если НАТО не удастся достичь единогласного согласия, необходимого для действия в отношении запретной для полетов зоны, коалиция желающих во главе с Соединенными Штатами – поскольку жертвы среди гражданского населения и международное осуждение продолжают расти – может дать Украине шанс на ту интенсивность войны, которая ей нужна, чтобы выжить сегодня и предотвратить завтрашнюю еще более ожесточенную войну.

Страх военного нападения Путина на НАТО или использование ядерного оружия остается сильным. Впрочем, в последние дни стало ясно, что Россия уже израсходовала значительную часть своего запаса высокоточных боеприпасов и баллистических ракет, тогда как большинство боевых подразделений России уже задействованы в Украине.

У русских военных осталось не так много возможностей, чтобы существенно расширить фронт. Между тем, прибытие значительных боевых сил США на восточный фланг НАТО уже является защитой от этой угрозы. Что касается ядерной "сабли" Путина, то крепкая стабильность ядерного сдерживания на протяжении многих десятилетий должна дать нам успокоение. НАТО является ядерным альянсом не просто так, и российский лидер знает, что рискует массовым возмездием.

Путин многое получил за эти годы, рекламируя свою доктрину "эскалация ради деэскалации". Если Запад отступает каждый раз, когда он это делает, Запад и мир проигрывает.

Вступление в войну за Украину – это трезвый, болезненный и трудный выбор, которого Запад хотел бы избегать. Впрочем, европейская безопасность, тщательно построенная в начале 90-х годов, потерпела крах.

Запад думал, что 1939 год никогда не повторится. Впрочем, мы здесь, и как напоминает нам прусский военный стратег Карл фон Клаузевиц, война меняет вещи; расчеты холодной политики имеют свое место. А также принцип и уважение суверенитета наций и права людей жить в мире и свободе.

Там, где интересы и принципы Запада совпадают, он не должен бояться действовать. Окно возможностей быстро закрывается.

Мощные голоса внутри и вне правительства будут продолжать призывать НАТО оставаться в стороне от войны в Украине. Сторонники подхода "Китай прежде всего" утверждают, что Соединенным Штатам не только не хватает сил одновременно противостоять Пекину, но и вмешиваться в Европейские дела.

Американские ультраправые, обольщенные авторитарным призывом Путина, протестуют. Дипломаты будут выступать за больше дипломатии, экономисты будут призывать "подождать", чтобы санкции начали действовать, а прогрессисты – за внутренние приоритеты над внешними войнами.

Путин продолжит бряцать своей ядерной саблей, и многих этим запугает.

Впрочем, именно поэтому ответ Запада должен быть другим.

Он слишком долго позволял себе бояться.

Времени становится все меньше, а альтернатива активным действиям – мрачная и опасная.

Оставаясь одинокой, Украина, несмотря на весь ее героизм и стоическую выносливость, может проиграть.

Запад стоит на развилке. Пора действовать.

Перевод и перепубликация осуществлены с разрешения Atlantic Council. Оригинал

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