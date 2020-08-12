Мы выбирали Беларусь. Почему отъезд Тихановской не остановит протесты

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах и, вероятней всего, их победительница Светлана Тихановская, покинула Беларусь. За несколько часов до отъезда на пресс-конференции она выглядела изможденной, но заверяла журналистов, что не намерена покидать страну.

После она, в сопровождении коллег из своего штаба, отправилась в ЦИК Беларуси, чтобы подать официальную жалобу на процесс подсчета голосов. Как Тихановская выходила из ЦИК, не видел никто. Она перестала выходить на связь со штабом, а на следующий день МИД Литвы сообщил, что Тихановская находится в безопасности на их территории.

Позже появились две видеозаписи, одну из которых она сделала, по всей видимости, на территории Литвы, вторую – еще в Минске. Журналисты опознали диван, на котором сидит Тихановская во втором ролике, в котором она призывает беларусов прекратить выходить на улицы и не устраивать массовые акции. Он находится в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

На видео Тихановская читает текст по бумажке и практически не поднимает глаза на камеру. Совершенно очевидно, что записи предшествовал не самый простой разговор. С кем? Остается только догадываться. Но вряд ли кандидата могла так запугать только Ермошина.

По всей вероятности, отъезд Тихановской в Литву – также дело рук ее неизвестных собеседников. Во всяком случае, незамеченной через закрытую границу с ЕС, кандидат просочиться не могла. Беларусские власти посодействовали этому неожиданному отъезду.

Некоторые комментаторы поспешили назвать отъезд Тихановской бегством и началом конца протестов в стране. Однако большинство сошлось во мнении, что, какими бы ни были причины, по которым она пошла на этот шаг (а на видео из Литвы она намекает, что давление было жестким и выбор слишком тяжелым), свою роль в протестном движении эта хрупкая на вид женщина сыграла так, как не сделал до нее ни один оппозиционный политик.

Ставшая на место задержанного и помещенного в СИЗО мужа - Сергея Тихановского, Светлана со своими соратницами смогла найти ключ к сердцам и умам избирателей, предложив им даже не предвыборную программу, но надежду на мирные перемены в стране.

Многие избиратели еще до начала голосования подчеркивали, что их выбор в пользу Тихановской, – это не выбор личности, но возможность сказать свое «нет» Александру Лукашенко.

Собирая в Минске и регионах многотысячные митинги, Тихановская не раз подчеркивала, что не претендует на пост президента, как таковой, что ей самой очень хотелось бы вернуться к семье и котлетам, но она гарантирует своим избирателям честные выборы президента.

Честность, прозрачность и открытость взамен подтасовкам, лжи и бесконечным унижениям со стороны властей – слишком привлекательная идея, за которой потянулись и гражданские активисты, и простые, еще вчера совершенно неинтересовавшиеся политикой люди.

Именно эта идея о свободной и справедливой Беларуси, а не Тихановская, была и остается главным оппонентом Лукашенко. И этим события в Беларуси отличаются от многих цветных революций, произошедших в нашей части света.

У сегодняшнего протеста фактически нет лидеров, нет четких планов, нет понимания, куда все выльется, но есть сильное солидарное желание людей добиться перемен. И, в первую очередь, сменяемости власти.

Нет, беларусы не требуют интеграции с Россией, или открытия границ с ЕС. Нет у них и сложных и непреодолимых этнических или языковых противоречий. Они всего лишь хотят, чтобы в их стране, наконец, заработали законы. Чтобы ветви власти вспомнили о своих функциях и начали их выполнять. Чтобы сама власть не была сосредоточена в одних руках. И чтобы руки эти не цеплялись за свое место из последних сил.

Получится ли осуществить задуманное? И как именно протестующие представляют себе эту передачу власти – будет ли это отставка, побег, назначенные перевыборы или что-то еще – большой вопрос. Но то, что Рубикон пройден, - совершенно очевидно.

Если у митингующих ничего не получится, Беларусь абсолютно точно утонет в государственном терроре. Уже сейчас спецназ и внутренние войска жестко подавляют мирные митинги, при неудачном исходе, репрессии будут беспрецедентными. Лукашенко не умеет прощать и миловать. По крайней мере, не простых людей.

В любом случае, происходящее сегодня в Минске и регионах страны, очень сильно изменило самих беларусов. И тех, кто в эти дни бегал от резиновых пуль и светошумовых гранат, и тех, кто, пробиваясь сквозь заблокированный интернет, искал крупицы правдивой информации о происходящем, в то время как государственные телеканалы рассказывали об уборочной страде.

Забыть происходящее уже не возможно, для этого Лукашенко придется сделать лоботомию всей стране.

А Светлана Тихановская? Не исключено, что она еще вернется в строй. И вступит в должность президента страны. В это продолжают верить тысячи ее сограждан.

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