Думка
думки вголос
Мирні переговори у глухому куті. Що далі
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом
Про що Думка Євгена Магди:
- Переговори з Росією зійшли принаймні з інформаційного порядку денного;
- Трамп не може, а Путін не хоче швидко завершити війну;
- Росія протягом літа прагнутиме додати до своїх вимог ще дві області України;
- Україні в цій ситуації як ніколи потрібна внутрішня консолідація. Її відсутність, що вже проявляється, становить небезпеку.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net