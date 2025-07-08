На цьому тлі провали у внутрішній політиці становлять не меншу загрозу, ніж російський наступ

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом Про що Думка Євгена Магди: Переговори з Росією зійшли принаймні з інформаційного порядку денного;

Трамп не може, а Путін не хоче швидко завершити війну;

Росія протягом літа прагнутиме додати до своїх вимог ще дві області України;

Україні в цій ситуації як ніколи потрібна внутрішня консолідація. Її відсутність, що вже проявляється, становить небезпеку.

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