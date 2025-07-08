LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом

Про що Думка Євгена Магди:

  • Переговори з Росією зійшли принаймні з інформаційного порядку денного;
  • Трамп не може, а Путін не хоче швидко завершити війну;
  • Росія протягом літа прагнутиме додати до своїх вимог ще дві області України;
  • Україні в цій ситуації як ніколи потрібна внутрішня консолідація. Її відсутність, що вже проявляється, становить небезпеку.

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