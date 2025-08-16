Российская идея не сработала – "бизнес-соглашения в обмен на территории" не будет

Отказ от обеда лучше всего характеризует то, что происходило на Аляске. Шанс, который у нас был для завершения войны, разбился о "рюриков", "половцев" и "австрийские штабы". Итак, что дальше?

1. Страхи (истерия) многих украинцев по поводу того, что Трамп нас сдаст, мягко говоря, оказались преувеличенными. Стоит сразу отметить, что эксперты, разжигавшие эту истерию, сегодня придумают массу новых страшилок, но факт остается фактом: нас никто не сдал.

2. Российская идея бизнес-соглашения в обмен на территории, похоже, не сработала. Стороны договорились продолжить диалог, но его потенциальная результативность резко снижается. Путин, похоже, выторговал себе немного времени. Но он проиграл самое главное: мобильность. Он резко сузил себе поле для маневра и де-факто стремительно падает в объятия Китая. Из технологического вассалитета он ускоряет движение в сторону политического вассалитета.

3. Судя по всему, переговоры на низшем уровне будут продолжаться, но, похоже, у них мало шансов на логическое завершение. Если в течение двух месяцев не будет достигнуто каких-либо результатов (вероятность низкая), мы перейдем к следующему этапу: вопрос войны будет решаться в ходе переговоров Китай-США. Другими словами, новое окно возможностей для переговоров откроется не раньше конца года, а реально – весной 2026 года.

4. Сейчас для нас два главных вопроса: объявит ли Путин мобилизацию осенью (вероятность выше 50%) и как будет составлен российский бюджет-2026? У Путина два варианта: увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и социальным программам – или оставить расходы на уровне 2025 года. От этого будут зависеть возможности российского ВПК и армии.

5. Санкции против Индии начнут действовать, и Путин к концу года столкнется с потерей трети нефтяных доходов (проще говоря, вторичные санкции повлияют на экономику РФ).

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net