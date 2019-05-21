Начало на вылет: Зеленский в жестком клинче с Радой

Два месяца на принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности и незаконном обогащении и на голосование за новый избирательный кодекс, а после - досрочные парламентские выборы в Украине. Такой ультиматум депутатам Верховной Рады выдвинул во время состоявшейся 20 мая инаугурации президент Владимир Зеленский.

Кроме прочего, он потребовал отставок главы СБУ, министра обороны, генпрокурора и членов правительства. Таким образом, свое президентство Зеленский начинает с жесткого клинча с Верховной Радой и кабинетом министров. Вопрос лишь в том, сумеет ли он без потерь из этого противостояния выйти. На ультиматум уже отреагировал Владимир Гройсман, подав в отставку с должности премьер-министра. Но вряд ли это можно считать победой Зеленского.

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В стиле Василия Голобородько

Инаугурация нового президента Украины очень напомнила очередную серию "Слуги народа" - сериала, в котором Владимир Зеленский сыграл роль учителя Василия Голобородько. Как и его герой, Зеленский неожиданно оказался на вершине власти, бросив вызов существующей политической системе. У президента Зеленского та же риторика и те же актерские паузы - только все это в реальности, а не в кино.

Заявив о роспуске Верховной Рады, глава украинского государства зашел не только в политическое, но и в юридическое конфликтное поле. До очередных парламентских выборов - пять месяцев. Зеленский настаивает на проведении досрочных выборов в конце июля. Юридическое обоснование этого решения пока не обнародовано. Формальным основанием для него, очевидно, станет отсутствие парламентской коалиции. Но доказать законность своих действий президенту будет непросто. Это же, повторюсь, не кино. Одной поддержки украинцев, если она будет, для этого недостаточно. Нужны веские юридические основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

Политическая реальность может очень сильно разочаровать президента Зеленского. Понятно, что он хочет выглядеть как Голобородько - бескомпромиссным борцом за справедливость. И для этой игры нынешний состав парламента, наверняка, хорошо подходит. Но есть Конституция, гарантом которой и является глава государства. И то, что в кино себе позволял герой Зеленского, не может позволить себе новый президент Украины, если это противоречит основному закону.

Главное для Зеленского - сохранить кредит доверия

Имея поддержку в 73,2 процента голосов украинских избирателей, Владимир Зеленский пошел на открытый конфликт не только с Верховной Радой, но и со всей существующей политической системой. Членам правительства он дал понять, что ждет и от них заявлений об отставке.

Политические "динозавры" смотрят на Зеленского со скепсисом. Мол, попробуй нас еще "перевари": мы пережили Ющенко, Януковича и Порошенко, переживем и тебя. Именно от этих "динозавров" во многом будет зависеть дальнейшая судьба нового президента. Ведь на досрочных выборах в Верховную Раду жизнь не заканчивается, это очевидно. Сможет ли глава государства не только стучать ботинком по парламентской трибуне, но и демонстрировать умение договариваться со своими оппонентами? Склонен ли он прислушиваться ко всем сторонам в украинской политике?

Кредит доверия, который имеет сегодня Зеленский, ко многому его обязывает. И если он думает, что это дает ему право игнорировать законодательство, то глубоко ошибается. Потому что, действуя вне конституционного поля, президент Украины не только сформирует мощный оппозиционный лагерь в стране, но и может потерять доверие избирателей. В 2010 году президент Виктор Янукович, поправ закон, вернулся к конституции 1996 года, что де-факто привело к узурпации власти. Чем это закончилось, всем известно. В том числе и Владимиру Зеленскому.

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Президентство Зеленского - игра со многими неизвестными

В своей инаугурационной речи президент Зеленский сказал много хороших и правильных слов - и в адрес и тех, кто уезжает из страны, и тех, кто теряет веру в Украину, находясь в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе. Он подчеркнул, что что украинскому государству нужен мир, что стране необходима перезагрузка. Со многим, наверное, можно согласиться. Вопрос лишь в том, в силах ли политический новичок Зеленский изменить ситуацию к лучшему.

Очевидно, что досрочные парламентские выборы и отставка правительства не решат всех проблем нового президента. Да, в Раде он получит свою фракцию ("Слуга народа"). Да, в кабинете министров появятся свои люди. Но кто станет союзником Зеленского в ближайшем будущем? Олигархи наподобие Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа? Соратник и бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов? Бывшие регионалы, которые согласно последним социологическим опросам увеличат в следующем парламенте свое присутствие? Об этом Зеленский пока не сказал ни слова. Как и о том, выполнит ли он свое главное предвыборное обещание - внесет ли закон об импичменте президента.

Сейчас президентство Зеленского выглядит игрой со многими неизвестными. Делать прогнозы в нынешней ситуации - самое неблагодарное дело. Антисистемщик решил ломать систему. Она, конечно же, противится. Контуры будущего выглядят пока что туманно. Рядом с президентом много людей с сомнительной репутацией, но есть надежда, что это состояние будет длиться недолго. Украинцы ждут качественных перемен. И именно избиратели, а не кто-то иной, будут оценивать работу президента Зеленского.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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