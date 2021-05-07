Наехать и поцеловать в темечко на прощание. Кратко о визите госсекретаря США в Украину

Итак, госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Лондоне, внезапно решил посетить Киев. Прилетел в 1.05 ночи, с утра имел несколько встреч в Киеве и вчера отбыл восвояси. Возникает вопрос "зачем"?

Суть в ключевых тезисах совместной пресс-конференции после встречи с президентом и другими украинскими политиками. Планировались встречи с министром иностранных дел, премьер-министром, руководителем ПЦУ и президентом. Потом круглый стол с НПО, преимущественно являющихся партнерами программ USAID.

По факту график изменился. Если верить Петру Порошенко, была следующая последовательность: Кулеба – Епифаний – Порошенко – Зеленский – Шмыгаль – "общественники". То есть вместо встречи с премьером. Пятый президент, возможно, несколько преувеличил хронометраж своей встречи, но факт остается фактом – премьер-министр страны "пододвинут".

Но, если верить другим источникам, была встреча с руководителями парламентских фракций (рабочий завтрак), на которой присутствовал и Порошенко.

В любом случае, премьера Шмыгаля подвинули. Это сигнал политическому руководству страны.

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Официальный Киев пытался сделать акцент на вопросах поддержки со стороны США, на вопросах безопасности, Крымской платформе.

Из уст Блинкена прозвучали иные акценты. Ключевыми, с точки зрения американского чиновника, стали вопросы коррупции, реформы судебной системы и вопросы корпоративного управления. При этом Россия как активная сила, по мнению Блинкена, пытается тормозить данные процессы. Приведу цитату полностью "Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами".

Таким образом, приоритетом для США по прежнему являются вопросы борьбы с коррупцией, судебной реформы. Но тут изменений нет.

Что же заставило Блинкена внезапно прилететь в Киев? Ответ – в решениях украинской власти в области управления государственными компаниями. Укрзалізницей, Нафтогазом и другими. Попытка кадровых перестановок, изменения в подходах и оценках эффективности работы наблюдательных советов вызвало вопросы и, скорее всего, недовольство Вашингтона. Что не слишком пытался скрывать Блинкен.

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И, в данной логике, игра Петра Порошенко логична. Именно при пятом президенте схема набсоветов и согласованного с партнерами назначения руководства ключевых компаний была создана и запущена в работу.

По ее эффективности можно задавать вопросы. Но позиция Офиса президента слаба. Предъявить успехи сложно. Зато есть непонятные для Вашингтона кадровые решения. Проще говоря, несколько доведенных до финала коррупционных дел (не обязательно посадок, достаточно сделок со следствием, доказания вины (и т.д.)), успешные кейсы с судебной реформой, позволили бы Владимиру Зеленскому выступить с позиции аргументов с примерно следующей логикой: добились результата там, сейчас беремся за госкомпании.

Но поскольку "историй успеха" нет, случился очень сложный разговор.

И встреча с Порошенко (если таковая была), суть встречи с грантополучателями, думаю, являются наилучшей демонстрацией резкого неудовольствия.

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Единственный, кто не "попал под раздачу" разгневанных американцев, скорее всего был Епифаний. Но, с другой стороны, сложно представить предметный разговор между иудеем, венчавшимся в католическом костеле, и руководителем Православной церкви Украины.

А ОП попытался сместить акценты визита Блинкена запуском новой социологии о "росте поддержки Зеленского". Судя по всему, не слишком удачно.

Но, американская делегация пилюлю подсластила. Визит в Украину высокопоставленных лиц (возможно и президента) будет. Скорее всего, на заседание Крымской платформы. И поддержка в ее теперешнем, базовом формате, также никуда не денется.

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