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20.03.2019, 15:39

Нафтогазовые войны: почему Гройсман проиграл Коболеву

Нафтогазовые войны: почему Гройсман проиграл Коболеву
Журналист LIGA.net

После бескомпромиссных заявлений главы Кабмина быстро возникло понимание, что компромисс все-таки возможен. К чему же была та бескомпромиссность?

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Попытка правительства сместить с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева не увенчалась успехом. Сегодня Владимир Гройсман заявил, что контракт с предправления будет продлен еще на год. Хотя ранее был анонсирован конкурс на замещение вакантной должности вопреки решению Наблюдательного совета компании.

Премьер сообщил, что между правительством и Наблюдательным советом были согласованы три основных вопроса, среди которых создание сертифицированного оператора ГТС с 1 января 2020 года, увеличение добычи газа до 18 млрд кубометров, а также сокращение размера зарплат и бонусных выплат в два раза.

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По сути, Андрей Коболев согласился с тем, что его материальное обеспечение не будет таким, как прежде. А вот что касается производственных вопросов, то глава НАК дал четко понять, что здесь не все гладко – разные взгляды на анбандлинг (передача ГТС независимому оператору), газовые цены для населения.

В то же время, предправления не устает повторять, что здесь не стоит переходить на личности. "У нас с премьером нет личных разногласий. Те моменты, которые я озвучил публично – разница во взглядах на ключевые вопросы", - сказал Коболев в интервью РБК-Украина.

Но поскольку "производственные разногласия" были вынесены в публичную плоскость, сгладить острые углы уже не получится. Вопрос о том, кто кому уступил ради того, чтобы Андрей Владимирович продолжил руководить компанией, остается открытым. На поверхности же – безусловная капитуляция Кабинета министров.

Оказалось, что решения Кабмина не имеют безусловной силы, и их можно отсрочить, отложить, либо изменить. Также оказалось, что в ситуации с Андреем Коболевым решающее слово все же было за Наблюдательным советом.

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Ситуация складывается так, что сохранивший свой пост глава Нафтогаза Украины фактически вышел из подчинения Кабинета министров. В таком случае говорить об эффективном взаимодействии между НАКом и правительством не приходится.

Нужно признать, что между премьер-министром и председателем правления Нафтогаза существуют противоречия, которые, не исключено, буду углубляться. Это, в свое очередь, может отразиться на деятельности самой компании.

Кроме того, неясно, какой видит свою миссию сам Андрей Коболев на ближайший год: будет ли он отстаивать свою позицию по спорным вопросам, либо же для него это просто бонусный год, чтобы достойно покинуть должность, решив все насущные вопросы.

Очевидно, что страсти вокруг Нафтогаза снижают уровень доверия, прежде всего, к институтам власти и крупнейшим компаниям. Но ведь ключевым сегодня является не удовлетворение амбиций и сохранение должностей, а улучшение экономики. Хотя в Кабмине и Нафтогазе могут этого и не знать.

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Теги: кабинет министров, глава нафтогаза
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