Наказание и предупреждение: что нужно для борьбы с коррупцией

Не существует "серебряной пули", котррой можно было бы как по волшебству прикончить системную коррупцию.

Несмотря на многочисленные возможности, Украина так и не смогла добиться экономического успеха из-за глубоко укоренившейся коррупции, которая уничтожает положительный эффект многих трудных и сложных реформ, проведенных со времени обретения независимости.

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С 2014 года в Украине строится совершенно новая антикоррупционная инфраструктура, которая должна заменить старые коррумпированные институты. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) создано как правоохранительный орган для расследования коррупционных дел и подготовки их к судебному слествию. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) - государственный орган, который должен тщательно проверять электронные декларации государственных служащих и контролировать финансирование политических партий. Сейчас также создается Высший антикоррупционный суд.

Но есть ли существенный эффект от работы уже созданных новых институтов? Его нет, и наивно было ожидать иного, учитывая встреченное ими яростное сопротивление. Ни один высокопоставленный мошенник пока в тюрьму не отправлен, и такая безрезультатность вызвала публичную дискуссию о том, не напрасно ли главный акцент был сделан на построении карательной системы, а не на профилактике коррупции. Однако, для Украины нет смысла выбирать то или другое для получения результатов - ей нужно сочетать оба пути.

За последние пять лет мы видели успешные примеры предотвращения коррупции, но эти кейсы редки и сложны для реализации.

В Минфинане мы перехитрили коррумпированных и влиятельных оппонетнов, внедрив прозрачный реестр возмещения НДС на веб-сайте Министерства финансов. Раньше возврат НДС был "дойной коровой" для коррумпированной политической элиты. Новый веб-сайт предоставил бизнесу эффективный инструмент, который сделал скрытое вмешательство невозможным. Платежи по НДС автоматически снимаются через тридцать дней после подачи данных, что исключило для Государственной фискальной службы (ГФС) возможность их задерживать. Это было отличное нововведение, но впечатление, что его было легко внедрить и что все его поддерживали, за исключением "системы", было обманчивым. "Система" не является безликой. Она состоит из людей, и часто очень влиятельных людей, которые пытаются мешать хорошим начинаниям.

Мы столкнулись с внутренним сопротивлением и угрозами. Неудивительно, что многие избегают идти таким путем. Внедрение проекта было саботировано Романом Насировым, тогдашним главой ГФС, которому сейчас предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 2 миллиарда гривен (70 миллионов долларов). Мне пришлось выдержать противостояние с Насировым лицом к лицу, а означало прямую войну с политической элитой. Не могу себе представить, каким был бы результат, если бы не поддержка НАБУ, которое арестовало Насирова и предъявило ему обвинение в коррупции.

Когда украинцы оценивают итоги прошедших пяти лет, а также о том, велик или мал прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, важно помнить о трех важных обстоятельствах.

Во-первых, чтобы поверить в серьезность намерений правительства, должны быть введены адекватные меры наказания для коррумпированных чиновников. Украинцы справедливо ожидают этого, поскольку коррупция ежедневно крадет их будущее и надежду на процветание.

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Во-вторых, профилактика коррупции имеет пределы, и не все можно предотвратить. Например, были предприняты шаги по сокращению возможностей для коррупции среди судей, включая введение системы автоматического распределения дел, которое должно было нарушить сложившиеся коррупционные связи. Однако истеблишмент научился этот инструмент обходить. Точно так же, полиция не может предотвратить все преступления, и поэтому угроза наказания - куда более сильный сдерживающий фактор.

В-третьих, профилактика может осуществляться только путем содания действенных инструментов, а поэтому зависит от политиков, которые часто коррумпированы и защищают сами себя. Хуже того - антикоррупционная политика может быть в любой момент обращена вспять.

С другой стороны, без профилактики невозможно также и наказание. Это трудно доказать, основываясь на украинских примерах, поскольку до сих пор наказаний не было вообще. Однако, пример Румынии дает этому некоторые подтверждания. Многие влиятельные люди были там отправлены в тюрьму за коррупционные преступления, в том числе бывшие премьер-министры и министры, но это не положило конец коррупции. Она слишком прибыльна и слишком заманчива. Это приводит к еще одному ложному выводу: если тюремное заключение не останавливает коррупцию, значит, нужны более суровые меры.

Украина нуждается одновременно и в системе эффективного предупреждения коррупции, и в эффективной системе привлечения коррупционеров к ответственности, чтобы, наконец, обуздать национальную коррупцию. И то, и другое одинаково важно и взаимозависимо, и поэтому Украине настолько необходимо создать дееспособный и независимый Антикоррупционный суд и снять напряжение между Специальной антикоррупционной прокуратурой и НАБУ, вызванное политической зависимостью руководства САП и утратой этим органом доверия. Кроме того, нам необходимы законодательные изменения, которые будут последовательно сокращать пространство для коррупции.

И решение этой задачи определенно не будет простым.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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