народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Это не инсайд, а именно прогноз, по некоторым пунктам которого очень хотел бы ошибаться

Делаю прогноз на 2025 год, и прошу воспринимать его как прогноз – не как инсайд, не как заявление или что-то такое, что обязательно произойдет. Верить или нет – личный выбор каждого.

Финансы:

В 2025 будет продвижение по использованию замороженных $300 млрд от России на восстановление Украины. Речь идет о теле, а не процентах.

Дальнейшего существенного повышения налогов не будет.

Мы успешно пройдем все 4 пересмотра МВФ и ЕС.

Не будет отдельной новой макрофинансовой поддержки от США в бюджет (кроме гранта G7).

В общем, запрос на $38-40 млрд будет полностью покрыт партнерами.

США вместе с союзниками обрушат цены на нефть.

Начнутся первые существенные экономические проблемы в России.

Политика:

Война не завершится в 2025 году. Возможно, появятся первые очерки, как оно может закончиться, но сам факт не произойдет так быстро.

Выборов тоже в 2025 году не будет, но будет понятно, когда они пройдут в 26-м.

Несмотря на очень неоднозначные заявления в первые полгода новой администрации Трампа, летом они заявят о полной и безоговорочной поддержке Украины.

До конца года США проголосует новый пакет помощи, но исключительно военный.

Произойдет первый серьезный конфликт между Советом и ОП, который назовут парламентским кризисом.

Число людей в Коалиции официально упадет ниже 226, но доберут в результате привлечения других депутатов.

Правительство в полном составе уйдет в отставку с заменой премьера.

Что касается реформ:

Будет проголосована реформа АРМА. Также появится требование о перезагрузке Налоговой, Финмона и НКЦБФР.

Успешно легализуем виртуальные активы.

Руководитель Минэнерго и Энергоатома уйдет в отставку.

Украина успешно выполнит всю "дорожную карту" для ЕС на следующий год.

Технологии:

Появится первый сервис, который мы назовем AGI.

По некоторым пунктам (особенно по поводу войны) я очень хочу ошибаться, но пока оставляю прогноз именно таким.

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