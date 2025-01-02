Налоги не будут расти, выборов не будет, Трамп не подведет и другие прогнозы на 2025 год
Делаю прогноз на 2025 год, и прошу воспринимать его как прогноз – не как инсайд, не как заявление или что-то такое, что обязательно произойдет. Верить или нет – личный выбор каждого.
Финансы:
В 2025 будет продвижение по использованию замороженных $300 млрд от России на восстановление Украины. Речь идет о теле, а не процентах.
Дальнейшего существенного повышения налогов не будет.
Мы успешно пройдем все 4 пересмотра МВФ и ЕС.
Не будет отдельной новой макрофинансовой поддержки от США в бюджет (кроме гранта G7).
В общем, запрос на $38-40 млрд будет полностью покрыт партнерами.
США вместе с союзниками обрушат цены на нефть.
Начнутся первые существенные экономические проблемы в России.
Политика:
Война не завершится в 2025 году. Возможно, появятся первые очерки, как оно может закончиться, но сам факт не произойдет так быстро.
Выборов тоже в 2025 году не будет, но будет понятно, когда они пройдут в 26-м.
Несмотря на очень неоднозначные заявления в первые полгода новой администрации Трампа, летом они заявят о полной и безоговорочной поддержке Украины.
До конца года США проголосует новый пакет помощи, но исключительно военный.
Произойдет первый серьезный конфликт между Советом и ОП, который назовут парламентским кризисом.
Число людей в Коалиции официально упадет ниже 226, но доберут в результате привлечения других депутатов.
Правительство в полном составе уйдет в отставку с заменой премьера.
Что касается реформ:
Будет проголосована реформа АРМА. Также появится требование о перезагрузке Налоговой, Финмона и НКЦБФР.
Успешно легализуем виртуальные активы.
Руководитель Минэнерго и Энергоатома уйдет в отставку.
Украина успешно выполнит всю "дорожную карту" для ЕС на следующий год.
Технологии:
Появится первый сервис, который мы назовем AGI.
По некоторым пунктам (особенно по поводу войны) я очень хочу ошибаться, но пока оставляю прогноз именно таким.
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