народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Це не інсайд, а саме прогноз, щодо деяких пунктів якого дуже хотів би помилятися

Роблю прогноз на 2025 рік, і прошу сприймати його саме як прогноз – не як інсайд, не як заяву чи щось таке, що обовʼязково станеться. Вірити чи ні – особистий вибір кожного.

Фінанси:

У 2025 матимемо просування щодо використання заморожених $300 млрд від рф на відбудову України. Йдеться про тіло, а не відсотки.

Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.

Ми успішно пройдемо всі 4 перегляди МВФ і ЄС.

Не буде окремої нової макрофінансової підтримки від США в бюджет (окрім гранту G7).

Загалом запит на $38-40 млрд буде повністю покритий партнерами.

США разом із союзниками обвалять ціни на нафту.

Почнуться перші суттєві економічні проблеми у рф.

Політика:

Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо, зʼявляться перші нариси, як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко.

Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло, коли вони відбудуться у 26-му.

Попри дуже неоднозначні заяви у перші пів року нової адміністрації Трампа, літом вони заявлять про повну і беззастережну підтримку України.

До кінця року США проголосує новий пакет допомоги, але виключно військовий.

Трапиться перший серйозний конфлікт між Радою й ОП, який назвуть парламентською кризою.

Кількість людей в Коаліції офіційно впаде нижче 226, але доберуть внаслідок залучення інших депутатів.

Уряд у повному складі піде у відставку із заміною премʼєра.

Щодо реформ:

Буде проголосована реформа АРМА. Також зʼявиться вимога про перезавантаження Податкової, Фінмону та НКЦПФР.

Успішно легалізуємо віртуальні активи.

Керівник Міненерго й Енергоатому піде у відставку.

Україна успішно виконає всю "дорожню карту" для ЄС на наступний рік.

Технології:

Зʼявиться перший сервіс, який ми назвемо AGI.

За деякими пунктами (особливо щодо війни) я дуже хочу помилятися, але поки залишаю прогноз саме таким.

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