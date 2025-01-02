Податки не зростатимуть, виборів не буде, Трамп не підведе та інші прогнози на 2025 рік
Роблю прогноз на 2025 рік, і прошу сприймати його саме як прогноз – не як інсайд, не як заяву чи щось таке, що обовʼязково станеться. Вірити чи ні – особистий вибір кожного.
Фінанси:
У 2025 матимемо просування щодо використання заморожених $300 млрд від рф на відбудову України. Йдеться про тіло, а не відсотки.
Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.
Ми успішно пройдемо всі 4 перегляди МВФ і ЄС.
Не буде окремої нової макрофінансової підтримки від США в бюджет (окрім гранту G7).
Загалом запит на $38-40 млрд буде повністю покритий партнерами.
США разом із союзниками обвалять ціни на нафту.
Почнуться перші суттєві економічні проблеми у рф.
Політика:
Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо, зʼявляться перші нариси, як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко.
Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло, коли вони відбудуться у 26-му.
Попри дуже неоднозначні заяви у перші пів року нової адміністрації Трампа, літом вони заявлять про повну і беззастережну підтримку України.
До кінця року США проголосує новий пакет допомоги, але виключно військовий.
Трапиться перший серйозний конфлікт між Радою й ОП, який назвуть парламентською кризою.
Кількість людей в Коаліції офіційно впаде нижче 226, але доберуть внаслідок залучення інших депутатів.
Уряд у повному складі піде у відставку із заміною премʼєра.
Щодо реформ:
Буде проголосована реформа АРМА. Також зʼявиться вимога про перезавантаження Податкової, Фінмону та НКЦПФР.
Успішно легалізуємо віртуальні активи.
Керівник Міненерго й Енергоатому піде у відставку.
Україна успішно виконає всю "дорожню карту" для ЄС на наступний рік.
Технології:
Зʼявиться перший сервіс, який ми назвемо AGI.
За деякими пунктами (особливо щодо війни) я дуже хочу помилятися, але поки залишаю прогноз саме таким.
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