Мнение
Насколько реальна ядерная эскалация как реакция на "Паутину"
Минна Оландер
научная сотрудница Финского института международных отношений
Операция Украины "Паутина" придала новый импульс дискуссии об эскалации. Помимо того, что любая военная цель на территории России является вполне законной мишенью для Украины, пришло время переосмыслить всё, что мы до сих пор узнали о российских ядерных угрозах. Спойлер: в этой войне мы стабильно находились далеко от реального ядерного уровня.
Начнем с базовых положений.
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