Не слухай, що росіяни говорять – дивись, що вони роблять

Операція України "Павутина" надала новий імпульс дискусії про ескалацію. Окрім того, що будь-яка військова ціль на території Росії є цілком законною мішенню для України, настав час переосмислити все, що ми досі дізналися про російські ядерні погрози. Спойлер: у цій війні ми послідовно залишалися далеко від реального ядерного рівня. Почнімо з основних засад.

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