НАТО оказалось слабым и неуверенным. Мы же будем драться, пока не потемнеет в глазах

Великий народ большой страны!

Страны силы. Страны свободы. Народ абсолютного нравственного лидерства.

Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали.

Мы ответили на вторжение как умеем в моменты самой высокой опасности. Ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью. Мы ответили по-своему, по-украински. Да так, что история Европы запомнит это навсегда. Будет рассказывать об этом детям. Покажет внукам.

Весь континент узнает город Харьков. Город Чернигов. Город Сумы. Город Волноваху. Город Мариуполь. Город Николаев. И многие другие наши прекрасные города. Живые города! Города, выдержавшие самое страшное нашествие со времен Второй мировой войны.

Я говорю это специально как свершившийся факт. Выдержали. Независимо от того, какова ситуация в эту минуту, стратегически все понятно.

Украинцы единственные от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом. Бьют за Ахтырку. Наказывают за Гостомель. Мстят за Херсон. Наш Херсон! Украинский Херсон. Который пытались унизить. Но не вышло. Не дали. Украинцы показали себя. Не дали себя разыграть в дешевом циничном представлении. С подачкой вместо помощи. С пропагандой вместо искренности.

Российские пропагандисты думали о наших людях как о себе. А увидели, что херсонцы – гордые. И уважают себя. Уважают Украину.

Я понимаю, насколько сложное решение. Когда люди в оккупации выходят против вооруженных противников.

Я чувствую, как это рискованно.

Но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам российских оккупантов. Как наши люди, остаются украинцами. Как наши люди остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте.

Если у российских политиков еще остались глаза, то они смогут увидеть, что такое Украина. Что такое наша свобода?

Оккупанты думали, что могут отключить украинцам телевидение. Отключить нашу связь. Отобрать продукты. Могут отключить электроэнергию. Они думали, что это заставит украинцев подчиниться.

Но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: прочь с нашей земли!

Даже в полной темноте мы видим правду.

И будем биться, пока не потемнеет в наших глазах.

Ибо мы воины света. И сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта реплика – пафос.

Девятый день войны. У многих из нас принято на девятый дней вспоминать тех, кого с нами, к сожалению, нет.

Вечная память каждому погибшему за Украину!

К сожалению, сегодня есть впечатление, что пора еще что-то помянуть – гарантии и обещания безопасности. Решительность альянсов. Ценности, которые для некоторых, кажется, умерли.

Состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит.

Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один.

Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Как может.

Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города. Обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы. Церкви. Школы. Уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь. И хотят продолжить это делать дальше.

Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.

Это самогипноз. Тех, кто слаб. Неуверен. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас.

Вы должны были думать о людях. О человечности.

А о чем вы думали на том саммите?

Все люди, которые погибнут с этого дня, также погибнут из-за вас.

Из-за вашей слабости. Из-за вашей разобщенности.

Все, что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело.

Но он уже для нас сгорел. В огне русских войск.

Разве мы хотели такого НАТО? Разве такой Североатлантический союз вы строили?

Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону.

Вы могли закрыть наше небо. Но...

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее.

Но я также благодарен друзьям нашей страны в НАТО. Там много стран наших друзей, наших партнеров – большинство мощных партнеров. Тем, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. С первого дня вторжения. И я уверен – к победе.

И потому мы не чувствуем себя наедине.

Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю.

Благодаря нашим героям.

Я сегодня наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно.

Я присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Павлюку Александру Алексеевичу – командующему Операцией объединенных сил.

Присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Швораку Владимиру Васильевичу – заместителю командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Присвоил воинское звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу, начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Присвоил звание бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Евгеньевичу, заместителю командующего войсками Оперативного командования "Запад".

Присвоил звание генерала Залужному Валерию Федоровичу – Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины.

Слава Украине!

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