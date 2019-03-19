Назарбаев уходит, а кто приходит?

Назарбаев уходит в отставку. Кто будет вместо него?

Нурсултан Назарбаев объявил об отставке неожиданно, но, если оценить предшествующие шаги, ясно, что он подготовился.

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В 2018 году, во-первых, был проголосован парламентом закон о национальной безопасности, который позволит силовикам удержать ситуацию, а во-вторых, были внесены изменения в Конституционный закон "О выборах", которые отсекли от власти сразу несколько групп претендентов. Например, было введено важное ограничение - президентом может быть лишь человек, работавший на государственной службе или выборных должностях не менее 5 лет. Это исключает прямой приход к власти бизнеса, в том числе олигархов.

Еще одно ограничение - выдвижение разрешается лишь "республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке", после чего команда претендента должна собрать подписи в поддерку выдвижения - не менее 1% от числа избирателей. Очень актуальный для окружения Назарбаева пункт, поскольку ""республиканских общественных объединений", которых (если брать НГО, а не ГоНГО) осталось не так уж и много.

За предыдущий год Назарбаев провёл достаточно внушительные изменения в правовой системе, были также несколько знаковых задержаний - несколько первых замов министров и бывших акимов (что соответствует нашим главам ОГА).

Достаточно жёстко Назабаев прошёлся и по попыткам актививзиции пророссийских организаций.

С другой стороны, правящая элита Казахстана очень неоднородна, что естественно, учитывая размеры государства и его специфику (взять хотя бы разделение на Юг и Север).

В качестве преемников Нурсултана можно предположить его дочь Даригу и председателя правления государственного инвестиционного фонта "Самрук Казына" Ахметжана Есимова (первая - "родная кровь", второй - "деньги семьи и страны").

Политические фигуры, вроде спикера парламента и министров, скорее всего, будут участвовать в балансировке сил и удерживать ситуацию до завершения транзита власти.

Однако сам ход весьма интересен - он "обнуляет" личные непубличные обязательства Назарбаева перед ключевыми игроками (в том числе перед США, Ираном, Турцией и РФ), но при этом, если транзит власти будет удачен, сохраняет нити управления в руках семьи. Будет интересно.

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Насколько я понимаю, момент выбран с умыслом - РФ занята украинскими выборами, а Лукашенко проводит очередные выборы себя, что дает Назарбаеву возможность провести транзит власти без принципиальных помех извне.

(Источник - блог автора)