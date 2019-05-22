Назначение Андрея Богдана: легитимизация через колено

Вчорашній зіркопад призначень новообраного Президента України Володимира Зеленського ознайменувався не лише очікуваними «працевлаштуваннями», але й певним скандалом, що стосується зайняття вакатної посади глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. Але спочатку давайте проглянемо, кого саме новий Гарант Конституції призначив до свого «секретаріату».

Як повідомили ЗМІ, Президент України зупинив свій вибір на наступних персонах. Главою Адміністрації президента став Андрій Богдан, що тривалий час працював адвокатом, а до того був заступником міністра юстиції Миколи Оніщука, урядовим уповноваженим з антикорупційної політики в Кабміні Азарова. Заступниками Богдана стали колишній виконавчий продюсер «Студії Квартал 95» Сергій Трофімов, сценарист серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк, екс-член НАЗК Руслан Рябошапка, керівник телепродакшн-компанії GoodMedia Кирило Тимошенко та юрист Андрій Єрмак, що є засновником «Міжнародної юридичної компанії», яка здійснює супровід кінокомпаній та ЗМІ.

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Також відзначимо, що серед указів було знайдено рішення про призначення Лани Зеркаль, але потім його зняли з сайту, а сьогодні опублікували «указ про скасування указу», оскільки він не був реалізований. Здається, Зеркаль просто відмовилась йти на відповідну посаду через певні причини, які ми дізнаємось згодом.

Радниками Президента України стали двоє – один з керівників «Студії Квартал 95» та діджитал-гуру Михайло Федоров, що відповідав під час кампанії за просування в Instagram, Telegram і YouTube.

Між тим, найцікавіше закрутилась історія саме з призначенням «адвоката Коломойського», як його люблять називати в стані Петра Порошенка, юриста Андрій Богдана. Саме він, на думку переважної більшості юристів, з якими вдалось поспілкуватись, підпадає під дію Закону «Про очищення влади». Аналогічну позицію зайняла також і Тетяна Козаченко, що свого часу працювала над згаданим нормативно-правовим актом і очолювала відповідний структурний підрозділ в Мінюсті.

Загалом, позиція переважної більшості досить проста. Спробую пояснити буквально в кількох реченнях без зайвої юридичної термінології. Богдан сукупно займав посаду урядового уповноваженого більше, ніж 1 рік (17.03.2010-14.02.2011, 11.07.2013-05.03.2014). Оскільки Закон «Про очищення влади» встановив критерії за якими діє тимчасова заборона (ч.3 ст.1 Закону) протягом 10 років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах 1-2, ст.3 цього Закону. У пункті 5 частини 1 ст.3 фігурує посада Глави Адміністрації Президента. Окрім цього, як зазначила Козаченко, пункт 1 частини 2 ст.3 встановлює додаткову заборону, яка застосовується до осіб, які обіймали посаду у період 21.11.2013-22.02.2014 та не були звільнені в цей період з відповідної посади за власним бажанням (п.1 зазначена посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики). Андрій Богдан займав таку посаду у зазначений період і звільнився не в цей період з посади, а дещо пізніше (на 2 тижні).

Все ніби очевидно, як день. Але Зеленський чомусь призначив Богдана, який і сам визнавав, що потрапляє під люстрацію, але згодом зазначав – це було дуже несправедливо.

Пояснення досить просте, що попередники Зеленського (вочевидь, мова про команду Порошенка), ухвалюючи Закон «Про державну службу» вивели з-під дії цього акту посади Глави АП та його заступників (ч.3 ст.3). Як наслідок, потрібно ще розуміти один нюанс – існують органи державної влади (Кабмін, ВРУ, Президент України), що наділені владними повноваженнями, і державні органи (наприклад, Адміністрація Президента). На думку команди Зеленського, Глава АП – це політична посада, де відсутні будь-які владні повноваження.

І тому треба звернути увагу на статтю 1 вищезгаданого Закону «Про очищення влади», де чітко вказано, що очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Чи вказано тут про державний орган? Ні, не вказано, адже згадується чітко орган державної влади (що це зовсім іншим, більш «кваліфікуючим» суб’єктом публічної сфери). Також у цій статті вказується про «перебування на службі», а чи є посада Глави АП – «службою»? Ні, бо її звідти викинула команда Порошенка в 2016 році.

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Також в мене сьогодні цілком логічно питали, де Закон «Про державну службу» дозволяє призначити люстрованого на Главу АП. Це саме те, що цікавило мою колеги, бо саме держслужбою обгрунтовують призначення. Вочевидь, команда Зеленського, та й саме Богдан, знову ж зацитував співвідношення двох статей Закону «Про очищення влади» і норму Закону «Про державну службу».

Але якщо підсумувати, то незрозуміло нащо Зеленський пішов на подібний ризик і розпочав своє правління з настільки контраверсійного рішення і юридичної еквілібристики. Можливо, без Андрія Богдана новообраний Президент не відчував би таких можливостей для вирішення ключових проблем. Але це вже його особисте рішення. І Володимир Зеленський буде нести політичну відповідальність за кожен подібний крок, навіть коли перекриється купою юридичних норм і відповідних зручних для себе трактовок.

P. S. Автор не відстоював чиюсь позицію, лише намагався зрозуміти логіку юридичних пояснень обох сторін. Загалом, з точки зору політики, це дуже непросте рішення, що матиме наслідки.