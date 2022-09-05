Не HIMARS едиными: как принудить Россию-агрессора к миру. Еще есть варианты

Мировой порядок формируется посредством взаимодействия государств и правительств. Международные организации, договоры, альянсы и партнерства – все это продукт деятельности государственных структур. Однако в современной геополитике не менее важную роль играют и корпорации – как государственные, так и частные.

Со времен основания Ордена тамплиеров – едва ли не первой глобальной корпорации – они стали инструментом и мерилом эффективности государственной политики.

Британская Ост-Индийская компания во времена расцвета достаточно успешно выполняла функции власти в Индии и Китае, имела даже собственную армию и флот (пока не вошла в конфликт с государством), а транснациональная деятельность американских компаний Apple или Tesla по своему глобальному влиянию выходит далеко за пределы обычного "делового" присутствия за границей.

Подлая война, которую Россия развязала против Украины, также имеет "корпоративный" аспект. Он содержится:

- в области экономического давления на агрессора путем санкций;

– в призывах к международному бизнесу выйти с рынка России;

– прекратить создание на территории страны-террориста добавленной стоимости и рабочих мест.

Совершенно понятно, что корпорации всегда стремятся наращивать прибыль – в этом смысл их существования.

Государства тоже в этом заинтересованы, но для них существует понятие политической целесообразности, почти неизвестное частному бизнесу.

Государства под автократическим режимом без устали следят за тем, чтобы корпорации не посягали на установленный политический курс, независимо от формы собственности и механизмов управления бизнесом, демократические страны пытаются регулировать сферу национальных интересов законами или подзаконными актами.

Частные корпорации, в свою очередь, часто не желают оперировать в рамках "политических интересов" государств, они стремятся их обойти или изменить, например, настаивая на отмене санкций. Именно поэтому бизнесмены редко становятся успешными государственными деятелями: они мыслят категориями прибыли, а государство – категориями власти, то есть политической целесообразности.

Для корпорации выход из интересующего рынка означает потерю инвестиций, прибыли, проигрыш конкуренту. Для государства – это инвестиция в демократизацию агрессора, принуждение его к миру, после наступления которого корпорации вернут утраченное.

Вопрос в том, как корпорации в этом убедить.

Бизнес со страной-агрессором, совершающей военные преступления

Шесть месяцев войны России против Украины показали, что если режим санкций против РФ действует, и достаточно эффективно, то проблема с выходом частных компаний и не подпадающих под санкции корпораций с рынка агрессора остается актуальной.

По данным Moral Rating Agency (аналитической структуры с офисами в Лондоне и Нью-Йорке, основанной специалистами в области слияния и поглощения), по состоянию на 24 февраля 2022 года в России работало 122 из 200 крупнейших мировых корпораций.

По состоянию на 25 августа 2022-го:

- только 34 из них открыто осудили агрессию против Украины и вышли с рынка РФ;

– остальные 88 корпораций прекратили или сократили деловую активность, объясняя такой шаг "логистическими проблемами" (32 компании),

– либо вообще избежали каких-либо публичных заявлений (таких 43, и 35 из них остались работать в России);

– только восемь вышли полностью или частично с российского рынка.

Среди оставшихся абсолютное большинство – китайские, но есть и американские, и европейские, и японские. Компании из "демократического" лагеря осуждают агрессию РФ против Украины, однако продолжают бизнес с Россией, например импортируя удобрения, нефть и (или) газ.

Что сдерживает – на примере Японии

Конечно, в каждом случае продления экономической активности с РФ есть свои объяснения.

К примеру, по данным японской статистики, экспорт с Хоккайдо в Россию за шесть месяцев 2022 года увеличился почти втрое, импорт – на 60%. Абсолютная часть в увеличении экспорта – это б/у автомобили, которые не подпадают под санкции. Невероятный интерес россиян к подержанным японским автомобилям как раз и объясняется прекращением поставок новых автомобилей из Европы и несостоятельностью своего российского автопрома выпускать новые автомобили в условиях санкций.

Импорт в Японию – это в значительной степени морепродукты и энергоносители, зависимость от которых японские потребители пока не могут преодолеть.

Дискуссии с представителями компаний, а также с правительствами стран, которые могли бы влиять на них по поводу прекращения деловой активности с Россией, имеют одно стандартное объяснение. По их словам, тотальное нарушение логистических маршрутов поставок важного сырья и энергоресурсов, которое происходило в течение двух лет мировой пандемии ковида, уже привели к ощутимому, если не сказать катастрофическому росту цен на товары и услуги для населения.

С началом агрессии России, введенные "семеркой" и ЕС санкции против нее, привели не только к давлению на РФ, но и к обострению ситуации в странах, поддерживающих Украину.

Шаги, предпринимаемые в направлении исправления негативных тенденций, такие, например, как ограничение цен на российскую нефть, поиск альтернативных источников поставки сжиженного газа или запуск атомных и угольных электростанций, которые в течение нескольких лет стояли законсервированными, – принесут результаты, но в среднесрочной перспективе.

Также существует уверенность, что полное прекращение торговли с Россией будет контрпродуктивным.

Приводится пример продолжения многомиллиардной торговли компаний США и ЕС с Китаем, хотя политический уровень межгосударственных отношений по меньшей мере конфронтационный.

Любая отдельная корпорация независимо от рыночной стоимости или страны регистрации не видит всей картины геополитических процессов.

Именно поэтому важно продолжать диалог с правительствами, и это одна из непростых задач. Санкции работают и об этом достаточно убедительно свидетельствует объективный анализ экономической ситуации в России.

Очевидно стремление демократического мира сделать процесс принуждения агрессора к миру управляемым. На сегодняшний день это едва ли не самая сложная задача геополитики.

Специально для Радио Свобода

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