UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не Крым – препятствие к прекращению войны. А агрессивные планы Владимира Путина

Цей матеріал також доступний українською
Не Крым – препятствие к прекращению войны. А агрессивные планы Владимира Путина

журналист
15.12.2022, 15:16

Отказ Украины от Крыма или, по крайней мере, готовность отложить решение проблемы оккупации полуострова в длинный ящик не позволят остановить войну

Издание Washington Post в недавней обширной публикации утверждает, что стремление Украины восстановить свой контроль над Крымом, как и стремление России сохранить оккупацию Крымского полуострова, превращает задачу прекращения войны между двумя странам в фактически неразрешимую.

"Непоколебимые претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров будет разрешена без дальнейшего кровопролития", – отмечает обозревательница газеты Франческа Абель. И с ее подходом, пожалуй, могли бы согласиться и другие авторы текстов в известных западных изданиях, задумывающиеся над вопросом: возможно, отказ Украины от Крыма или, хотя бы, готовность отложить решение проблемы оккупации полуострова в долгий ящик, позволят остановить войну.

Но это – политическая логика, которая была разрушена 24 февраля 2022 года, и остается только удивляться, что мы вновь к ней возвращаемся. 

В недавнем ответе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск с оккупированных украинских территорий, прямо говорится, что Украина должна считаться с новыми реалиями – а именно с тем, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины теперь являются территорией Российской Федерации. О Крыме, как видим, пресс-секретарь президента России даже и не упоминает. Для него, как и для его начальника Владимира Путина, Крым – давно "решенный вопрос". Но, похоже, не только Крым.

До нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Крым можно было считать "сакральной территорией" для кремлевского режима и исключением из правил российского менеджмента кризисов. В самом деле, ни до, ни после 2014 года Россия ни разу ни прибегала к аннексии чужих территорий.

Даже признание в 2008 году независимости грузинских автономий – Абхазии и Южной Осетии – было совершенно новым подходом к взаимоотношениям с бывшими советскими республиками и территориями, которые объявили о своем непризнанном суверенитете. До этого времени в Кремле предпочитали неформальный характер контактов с самопровозглашенными республиками. Собственно, с Приднестровьем такой уровень взаимоотношений поддерживается и сейчас.

2014 год продемонстрировал, что Путин может пойти и на аннексию чужой территории. Однако тогда он, да и многие и в России, и в Украине, и на Западе объясняли такой непривычно агрессивный подход, подрывающий саму суть международного права, "сакральностью" Крыма и особым отношением россиян к полуострову – впрочем, стоит признать, что это особое отношение создавалось и подогревалось российской пропагандой на протяжении десятилетий и даже столетий.

Однако в Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской области никакой "сакральности" уже не наблюдается. Кремль, уверен, просто аннексировал то, что смог оккупировать – не более того. Если бы были оккупированы другие украинские регионы, то и там были бы проведены "референдумы", и эти территории были бы точно также аннексированы.

Поэтому теперь нет никакой "сакральности" Крыма – этот миф фактически нивелирован последующими агрессивными шагами Владимира Путина. И поэтому, уверен, не стоит считать, что именно Крым – препятствие к завершению войны.

Препятствие к завершению войны, как видим, – агрессивные планы Владимира Путина и сама идея аннексии чужих территорий. Любых чужих территорий, а вовсе не только Крыма.

Специально для Крым Реалии

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 