Не нужно иллюзий: Лукашенко - обычный ставленник Кремля

Дорогие украинские и русские друзья!

Взаправдашние друзья, а не фейки.

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Я очень рад, что все так возбудились и с неподдельным интересом обсуждают, что следующей жертвой кремлевского режима будет Беларусь. Я искренне благодарен за ваше внимание. Я внимательно читаю все ваши советы, как нам обороняться от Путина. Я внимательно смотрю все заявления всех политических сил, внезапно обеспокоившихся независимостью Беларуси.

У меня только два небольших формальных замечания, прежде чем перейти к разговору по существу.

Когда уважаемые мной аналитики, публицисты, журналисты и даже, страшно подумать, политики, обнаруживают полное незнание нашей ситуации и при этом дают нам бесценные, но совершенно бесполезные советы, я теряюсь.

Давайте просто несколько базовых понятий определим, и тогда можно будет разговаривать.

Если наши друзья, например уважаемый мной Виталий Портников из Украины называет Лукашенко своим отцом, то бишь "батькой", я нервничаю и не могу понять Виталия. Когда своим отцом его называет почти годящийся ему в отцы уважаемый мной Андрей Пионтковский из России, я испытываю сильный удар внутрь мозга и просто не воспринимаю, что там дальше пишут разные мудрейшие мужи.

А пишут они, что в Украине, что в России о Лукашенко как о бесстрашном борце с Россией за независимость Беларуси.

Первое. Ни на чем не настаивая, просто сообщаю, что мода называть Лукашенко своим отцом существует сегодня только в Украине и России, неважно территориальной или эмигрантской. В Беларуси за это можно и схлопотать.

Второе. Лукашенко как гарант независимости и противовес Кремлю – это разработка белорусского КГБ середины 90-х годов, одобренная российским ФСБ. Вынужден признать, что разработка оказалась достаточно эффективной, прежде всего для того, чтобы водить за нос Запад и тамошних политиков и стратегов, разводить их на деньги и услуги. Но почему наши украинские и российские друзья на это ведутся? Я вот что-то не припомню, чтобы белорусские демократы или независимые СМИ называли Путина лидером, который возродил Россию и защитил ее суверенитет. Не слышал я, чтобы Януковича у нас называли мудрейшим государственным деятелем, который для сохранения независимости Украины вынужден был идти на сделку с Путиным. Нет, вы не обижайтесь и не возмущайтесь. Почему нам нельзя, а вам можно?

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Вы ведь не они, которые наблюдают за нами из Шенгена и ничего не понимают. Так зачем вы так?

Теперь по существу. Да, Беларусь вполне вероятно может стать следующей жертвой кремлевской агрессии. Но Беларусь здесь будет просто еще одним географическим измерением экспансии Кремля, а еще проще – очередным этапом эскалации войны в Европе. Войны, которая ведется против украинцев, белорусов и русских, против нашей свободы. И результаты этой войны уже ощутимо сказываются на нашем пространстве, причем в пользу Кремля. Наше пространство борьбы за свободу уже разорвано. Оно уже заражено и той самой имперскостью, и каким-то непонятным высокомерием по отношению к нам, белорусам, и враждебностью друг к другу.

Наши украинские друзья, называвшие ворюгу Януковича диктатором, хотя ему, к счастью, не удалось достроить систему репрессий как в Беларуси, как-то стремительно и надолго полюбили реального диктатора Лукашенко, причем абсолютно иррациональной любовью. Он и оккупацию украинских территорий поддерживает, и на войне против Украины наживается, но любовь украинцев к нему не ослабевает. Правду говорят, что любовь зла. В украинских медиа даже придумали такой забавный аргумент, чтобы как-то объяснить свои нежные чувства к диктатору: белорусы, мол, идиоты и, в отличие от нас, украинцев, хотят жить при диктатуре. Нет, конечно так прямо они не говорят, но почему-то именно так читается их аналитика о том, что Украина боролась за свободу, а Беларусь нет.

Обидно, хотя часть правды в этом есть, но не в том, что не мы боролись, а в том, что несколько раз проморгали победу. А так, вообще-то боролись не только за свою, но и за вашу свободу.

И на майданах в 2004-2005 годах, и в 2013-2014 не просто были белорусы, а были тысячи белорусов. Потому что знали, что борются за свою свободу. Сотни национальных белорусских флагов в центре Киева в те революционные дни дорогого стоят. Да и сегодня, извините, конечно, что напоминаю, но белорусские добровольцы сражаются за Украину.

Да и в России белорусы участвовали во многих демонстрациях. Правда, в России сложнее было разглядеть братьев по духу и борцов за нашу и вашу свободу. Но когда-то и там помогали своим участием в протестах против кремлевских бандитов, особенно когда был жив Борис Немцов.

А вот обратные истории уже сложно и припомнить. Не в этом тысячелетии.

Вот помню в марте 1996 года приехали поддержать нас на День Воли националисты из УНА-УНСО. Бравые ребята, машины переворачивали. Но им лукашенковские гориллы дали по морде, посадили на сутки и все – больше мы украинцев на наших демонстрациях не видели. Нет, журналисты, конечно, приезжали, наблюдатели всякие, а так, чтобы с флагами, да в полный рост, да до конца – не наблюдали. Приходится белорусам самим поднимать украинский флаг и стоять за вашу и нашу свободу, и идти за это в тюрьму. Не далее как 22 января Лукашенко посадил активистов Ольгу Николайчик и Дениса Урбановича за дань памяти Михаилу Жизневскому, белорусу, погибшему за Украину на Майдане.

Диссиденты из России тоже как-то после нескольких суточных отсидок в 90-х в лукашенковских тюрьмах не горят желанием поучаствовать в протестах. Мелковат для них Лукашенко, там у них теперь Путин есть.

У нас были Плошчы, но вас с нами там не было.

Еще вот тоже интересная деталь: в лукашенковских тюрьмах пересидела тьма всякого небелорусского народа, от кремлевского бизнесмена Владислава Баумгертнера до российских диссидентов, от американского гражданина Эммануила Зельцера до украинского писателя Сергея Жадана. Количества украинских, российских и прочих ненаших бизнесменов невозможно сосчитать. Многие из них божились – сам слышал, - что вот дай только освободиться, Лукашенко точно пойдет по этапу вместе со всей своей камарильей. Что-то не слышно ни одного громкого международного дела с обвинением лукашенковского режима пусть даже не в нарушении прав человека, а хотя бы в рейдерских захватах бизнеса тех самых ненаших бизнесменов, которые пачками сидели и будут сидеть в тюрьмах в Беларуси.

Беларусь оказалась в плену какой-то необъяснимой "лысенковщины". Был такой с позволения сказать академик в советские 30-е годы, который активно внедрял "яровизацию озимых", т.е. обработку холодом зерен пшеницы, чтобы "воспитать" в них устойчивость к зиме. В результате зерно гибло, урожаи катастрофически снижались, но академик продолжал отстаивать свои методы "воспитания". Сейчас вот происходит активная “яровизация” Лукашенко разными европейскими лысенками, не в первый раз и с предсказуемым негативным результатом, но зато сколько людей при деле и на зарплате. Вот только нам это никак не поможет. Нам – это Беларуси, Украине, России. Речь здесь идет только о трех славянских республиках, хотя беда диктаторских режимов пришла почти во все республики бывшего СССР.

Сложно, конечно, советовать что-то нашим ближайшим соседям, особенно если они не очень хотят нас замечать, а тем более воспринимать какие-то советы, но все же рискну повторить тезис, который для меня является аксиомой:

Без освобождения Беларуси от диктатуры не будет свободной Украины и, тем более, свободной России.

Можете спорить, можете игнорировать, не соглашаться, но просто запомните это.

У нас не так много времени, чтобы попытаться все же соединить пространство и островки борьбы за свободу во что-то, если не единое, то хотя бы осмысленное.

Для этого надо вначале понять, что только благодаря демократической оппозиции сегодня существует независимая Беларусь, что только демократические преобразования в Беларуси могут станут гарантией защиты нашей независимости. Понять, что только в результате политики Лукашенко стали вообще возможны разговоры об угрозе аншлюса Беларуси со стороны России. Лукашенко уже продал и продолжает продавать Беларусь Кремлю и вскоре может пройти точку невозврата, за которой реальной станет угроза и для нашей независимости, и для безопасности Украины.

Локомотивом нашей общей борьбы сегодня, безусловно, является Украина. Хорошо бы, чтобы там появлялись серьезные аналитические, стратегические работы о реальной политической ситуации в Беларуси. Пока их можно пересчитать на пальцах одной руки. Я могу назвать только Майдан закордонных справ, который последователен в своем анализе ситуации в Беларуси.

Вот интересно, белорусы очень хорошо знают политический ландшафт в Украине и России, а наши соседи вряд ли назовут с десяток политиков в Беларуси, кроме их любимчика Лукашенко.

Да и власти Украины имеют дело в основном с диктаторским режимом, тоже пытаются заниматься "яровизацией", попутно оскорбляя белорусов своей снисходительностью. Иначе, как оскорблением, сложно назвать слова посла Украины в Беларуси Игоря Кизима о том, что он вместе с белорусскими властями подобрал более спокойный украинский канал для трансляции в Беларуси, поскольку "белорусский зритель пока не готов к такой информационной бомбе", что крутится в Украине. Его как-то не смущает, что он посотрудничал с режимом в определении информационного канала для белорусов, которые в его понимании еще не доросли до высокого уровня развития украинцев. Это только один из примеров непонимания и неуважения.

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Мы очень внимательно и с завистью следим за выборами в Украине. С завистью, потому что у нас-то выборов давно нет. Мы ждем от этих выборов укрепления независимости и государственности Украины, ее становления как европейского государства с европейской шкалой ценностей в отношении демократии и прав человека.

А еще мы ждем, что при новом руководстве Украина станет наконец региональным лидером освобождения от советского прошлого и нынешних диктатур.

Иными словами – за вашу и нашу свободу!

Колонка написана специально для Charter97.org