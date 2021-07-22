Не нужно обижаться на США и Германию. Это политика. Но и сдаваться нельзя

По поводу "исторического" соглашения между США и Германией о достройке российского газопровода Северный поток-2 и поддержки Украины.

Пафоса много, а сухой политический остаток весьма ограниченный. Поскольку у нас популярна "теория зради", то наверняка найдутся любители кричать о "газовом Мюнхене".

Я не склонен к таким категорическим оценкам. И не надо обижаться на США и Германию. Они действуют в своих интересах. А их совместное заявление относительно Северного потока-2 и поддержки Украины — это жест доброй воли по отношению к нам.

Но так и напрашивается саркастическая аналогия с "Будапештским меморандумом". Можно еще вспомнить и про очень символическую компенсацию за отказ от Бушерского контракта. И надо понимать, если бы не было резко критичной реакции президента Владимира Зеленского по поводу Северного потока-2, то мы бы не увидели даже "жеста доброй воли" в наш адрес.

Поэтому надо сказать западным партнерам спасибо, но при этом без скандалов и конфликтов показать, что этого мало и это неэффективно. И борьба вокруг Северного потока и всех вопросов, связанных с этой темой, должна продолжаться.

Насколько я понимаю, и в Офисе президента, и в МИД Украины относятся к совместному заявлению США и Германии по Северному потоку-2 с пониманием, но без восторга и с серьезными критическими оценками и предостережениями.

Именно поэтому сразу же после оглашения этого заявления, появилось совместное заявление Украины и Польши по дальнейшему противодействию Северному потоку-2.

Коротко об уроках всей этой ситуации:

За свои интересы надо бороться, в том числе, и публично (чтобы на твои интересы реагировали), и не надо бояться ситуаций, в которых наши интересы не совпадают с интересами наших международных партнеров.

Политика — очень эгоистичная сфера. И реагировать на проблемные ситуации лучше на ранней стадии. В случае с Северным потоком-2 надо было бить во все колокола еще пять-шесть лет назад. И это уже урок на будущее.

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