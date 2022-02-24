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Не паникуем! Сидим дома, слушаем сообщения исключительно органов власти

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Не паникуем! Сидим дома, слушаем сообщения исключительно органов власти

министр культуры и информационной политики Украины
24.02.2022, 13:10

Мир не простит Кремлю и Путину этого нападения

Сегодня не устану повторять эти слова: не паникуем! Сидим дома, слушаем сообщения органов власти.

Слышим сирену – идем в укрытие.

Все работающие в критической инфраструктуре должны быть на работе.

Пока на работе и я, и все остальные члены Кабинета министров Украины.

Никто никуда бежать не собирается!

Все, что распространяют российские и пророссийские СМИ, – фейки и дезинформация для того, чтобы нас деморализовать.

Все органы власти Украины, критическая инфраструктура, вооруженные силы, резервисты – работают в режиме нон-стоп.

Наша задача – удержать удар и сохранить Украину.

Мир не простит Кремлю и Путину этого нападения. РФ получит санкции со всего мира. Надеюсь такие, что и за железным занавесом достанут.

Это нападение для Кремля и России, которую мы знали, – начало конца.

Враг терпит серьезные потери благодаря украинской армии. Мы же сохраняем хладнокровие. Держим информационный фронт, не читая и, главное, не распространяя фейки, непроверенную информацию.

Доверяйте только официальным источникам!

 

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война России против Украины владимир путин
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