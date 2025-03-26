Не стоит слишком переживать.

Весь этот комплекс того, что называется "договоренностями" по морю, одновременно реализовать невозможно.

Намерения сторон диаметрально противоположны. Они несопоставимы. Я не вижу, что здесь обсуждать. Не вижу и возможности что-то прогнозировать.

Мы хотим, чтобы они не били по нашим портам. Они хотят уничтожить украинский экспортный коридор, вернуть то, что было под "ООН" с их инспекциями на каждом судне. Этого не будет никогда.

Мы никогда не били по их портам, только по 44 военным кораблям и катерам (22 потоплены, 20 повреждены). А также по НПЗ в Туапсе и Порт-Крым.

Они же только в 2024 году запустили по Одесской области 128 баллистических "Искандеров", а за все время большой войны повредили 33 гражданских судна.

Они хотят и мечтают вернуть свой увенчанный позором Черноморский флот в Крым. – Мы считаем, что этого не может быть никогда...

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Украинская сторона официально надеется, что американцы наконец поймут, что русские лгут всегда. Я неофициально сомневаюсь.

США хотят дружить с Путиным.

Не переживаем, не надеемся, делаем свое. Каждый на своем месте.

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