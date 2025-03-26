Не варто сильно перейматися.

Весь цей комплекс того, що називається "домовленостями" щодо моря, одночасно реалізувати неможливо.

Наміри сторін діаметрально протилежні. Вони не співставні. Я не бачу, що тут обговорювати. Не бачу і можливості щось прогнозувати.

Ми хочемо, щоб вони не били по наших портах. Вони хочуть знищити український експортний коридор, повернути те, що було під "ООН" з їхніми інспекціями на кожному судні. Цього не буде ніколи.

Ми ніколи не били по їхніх портах, тільки по 44 військовим кораблям і катерам (22 потоплені, 20 пошкоджені). А також по НПЗ в Туапсе і Порт-Крим.

Вони ж лише у 2024-му запустили по Одеській області 128 тільки балістичних "Іскандерів", а за весь час великої війни пошкодили 33 цивільні судна.

Вони хочуть і мріють повернути свій увінчаний ганьбою Чорноморський флот до Криму. – Ми вважаємо, що цього не може бути ніколи…

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Українська сторона офіційно сподівається, що американці нарешті зрозуміють, що руські брешуть завжди. Я неофіційно сумніваюсь.

США хочуть дружити з Путіним.

Не переймаймося, не сподіваймося, робимо своє. Кожний на своєму місці.

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