Не продолжайте практику решать все за закрытыми дверями. Услышьте гражданское общество

Диалог украинских властей с западными партнерами часто напоминает диалог автопилота с автоответчиком (это меткое определение прозвучало на первой конференции "Уроки войны и восстановление страны и общества"). Одна сторона неуклонно рулит в определенном направлении, другая сторона скучно повторяет список своих неизменных требований (чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите, например, на список главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен).

Наладить диалог в такой ситуации достаточно сложно. Решение, как обычно, заключается в выходе в дополнительное измерение (вспомните упражнение "составить из шести спичек четыре равносторонних треугольника"). Система требует третьей точки для балансировки.

Такой третьей точкой может быть (и должно быть) гражданское общество в широком понимании: не только институционализированные общественные организации, но и неструктурированные движения, бизнес-сообщества, волонтеры, профессиональные организации, think tanks, университеты и т.д.

Но для этого обширное гражданское общество должно найти понимание, консолидацию и воодушевление. С этой целью делаются разные инициативы. Далее – об одной из таких.

Луганская декларация

Десятки общественных организаций подписали документ – Манифест гражданского общества 2022 – об общих принципах и нарративах, который будет обнародован на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано (поэтому назвали его "Луганская декларация", такая игра слов). Этот краткий документ постулирует несколько важных вещей. (Если ваша общественная организация хочет добавить свою подпись, ссылка здесь).

Сразу возникает вопрос: как гражданскому обществу сделать так, чтобы его голос был учтен?

На самом деле все просто: без должной системы включения всех ключевых заинтересованных сторон не будет ни денег на восстановление, ни продвижения в евроинтеграцию. Попытка решать все за закрытыми дверями в интересах ограниченного круга выгодоприобретателей скоро завершится политической катастрофой.

Включение гражданского общества (повторюсь: в широком смысле) позволит не только сбалансировать интересы и выработать решения высшего качества, но и привлечь необходимые компетенции, отсутствующие сегодня в распоряжении государства, а также сохранить доверие доноров и партнеров.

Украина сейчас платит очень высокую цену за шанс модернизации. Не упустим его.

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