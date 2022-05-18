Не продвигайте нарратив "русским языком вы поддерживаете врага". Так вы помогаете России

В последние недели в украинском Facebook всплывает нарратив о том, что русскоязычные украинцы сознательно выбрали "язык оккупанта" и ассоциируются с ним, а значит заслуживают осуждения и отторжения. Одновременно их обвиняют в нападении России на Украину, ведь, по мнению критиков (совпадающему с тезисами в российских СМИ), президент РФ Владимир Путин напал на Украину для защиты русскоязычных, а Россия распространяется на те территории, где звучит русский язык.

Хорошая новость — в марте в тезис о русскоязычных верили всего 2% украинцев.

Плохая новость — это российская пропаганда, которую случайно или специально, с намерением усилить позиции украинского языка, начали распространять украинцы.

Другие примеры пропаганды — защита от нацистов, бандеровцев или карателей, которые "распяли мальчика в трусиках".

У всех этих "вбросов" есть кое-что общее. Ни один из них не является подлинной причиной нападения России на Украину.

Причина одна – имперскость, которая не позволяет увидеть Украину независимым государством. И язык, которым пользуются украинцы, здесь не имеет никакого значения. Россия напала бы и на полностью украиноязычную Украину, и на русскоязычную, и даже на англоязычную.

Однако украинцы, распространяющие нарратив "русским языком вы поддерживаете врага", сейчас играют на стороне РФ. Они создают в стране внутреннего врага вместо борьбы с внешним врагом — Россией. Под ударом может оказаться каждый пятый украинец.

Во-первых, этот нарратив может выйти из интернета в реальную жизнь.

Ибо легковерные жители украинских регионов вне боевых действий, которые не видят россиян и не видят, как русскоязычные жители Херсона, Мелитополя, Энергодара противостоят оккупантам, могут поверить, что русский язык, действительно, равен поддержке действий России. А значит риск для русскоговорящего украинца получить осуждение, отторжение, а, возможно, и физическое насилие в свой адрес растет.

И дело здесь не во владении украинским языком, потому что абсолютное большинство украинцев его знает, а в риске стать пособником врага за разговор на русском с родственниками в очереди у магазина.

Во-вторых, этот риск может повлиять на решение жителей Юга и Востока эвакуироваться. Ибо оставить всю свою жизнь и имущество и уехать туда, где тебя сочтут врагом, гораздо труднее, чем ехать в регионы, где будешь чувствовать себя своим. Следовательно, это может поставить их жизнь под угрозу.

Украина украинизируется, и для того чтобы украинский язык распространялся все больше, не нужно никого осуждать, обвинять или стеснять.

Иногда пишут, что украинский язык в войне — это инструмент, позволяющий понять, кто друг, а кто враг.

Я могу предложить другой, лучший тезис: враг тот, кто делит украинцев на сорта и разъединяет нас. А друг тот, кто может объединить страну в стремлении к победе. Всех украинцев, несмотря на то, из какой страны они, как выглядят и на каком языке говорят.

"Свобода – это наша религия", – текст на баннере, размещенном на пострадавшем от пожара Доме профсоюзов после Революции Достоинства 2013-2014 годов.

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