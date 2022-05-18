UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не продвигайте нарратив "русским языком вы поддерживаете врага". Так вы помогаете России

Цей матеріал також доступний українською
Не продвигайте нарратив "русским языком вы поддерживаете врага". Так вы помогаете России

старший аналитик проекта Индекс реформ (iMoRe) от VoxUkraine
18.05.2022, 13:13

Язык, которым пользуются украинцы, не имеет значения. РФ напала бы и на полностью украиноязычную Украину, и на русскоязычную, и даже на англоязычную

В последние недели в украинском Facebook всплывает нарратив о том, что русскоязычные украинцы сознательно выбрали "язык оккупанта" и ассоциируются с ним, а значит заслуживают осуждения и отторжения. Одновременно их обвиняют в нападении России на Украину, ведь, по мнению критиков (совпадающему с тезисами в российских СМИ), президент РФ Владимир Путин напал на Украину для защиты русскоязычных, а Россия распространяется на те территории, где звучит русский язык.

Хорошая новость — в марте в тезис о русскоязычных верили всего 2% украинцев.

Плохая новость — это российская пропаганда, которую случайно или специально, с намерением усилить позиции украинского языка, начали распространять украинцы.

Другие примеры пропаганды — защита от нацистов, бандеровцев или карателей, которые "распяли мальчика в трусиках".

У всех этих "вбросов" есть кое-что общее. Ни один из них не является подлинной причиной нападения России на Украину.

Причина одна – имперскость, которая не позволяет увидеть Украину независимым государством. И язык, которым пользуются украинцы, здесь не имеет никакого значения. Россия напала бы и на полностью украиноязычную Украину, и на русскоязычную, и даже на англоязычную.

Однако украинцы, распространяющие нарратив "русским языком вы поддерживаете врага", сейчас играют на стороне РФ. Они создают в стране внутреннего врага вместо борьбы с внешним врагом — Россией. Под ударом может оказаться каждый пятый украинец.

Не продвигайте нарратив "русским языком вы поддерживаете врага". Так вы помогаете России

Во-первых, этот нарратив может выйти из интернета в реальную жизнь.

Ибо легковерные жители украинских регионов вне боевых действий, которые не видят россиян и не видят, как русскоязычные жители Херсона, Мелитополя, Энергодара противостоят оккупантам, могут поверить, что русский язык, действительно, равен поддержке действий России. А значит риск для русскоговорящего украинца получить осуждение, отторжение, а, возможно, и физическое насилие в свой адрес растет.

И дело здесь не во владении украинским языком, потому что абсолютное большинство украинцев его знает, а в риске стать пособником врага за разговор на русском с родственниками в очереди у магазина.

Во-вторых, этот риск может повлиять на решение жителей Юга и Востока эвакуироваться. Ибо оставить всю свою жизнь и имущество и уехать туда, где тебя сочтут врагом, гораздо труднее, чем ехать в регионы, где будешь чувствовать себя своим. Следовательно, это может поставить их жизнь под угрозу.

Украина украинизируется, и для того чтобы украинский язык распространялся все больше, не нужно никого осуждать, обвинять или стеснять.
Иногда пишут, что украинский язык в войне — это инструмент, позволяющий понять, кто друг, а кто враг.

Я могу предложить другой, лучший тезис: враг тот, кто делит украинцев на сорта и разъединяет нас. А друг тот, кто может объединить страну в стремлении к победе. Всех украинцев, несмотря на то, из какой страны они, как выглядят и на каком языке говорят.

Не продвигайте нарратив "русским языком вы поддерживаете врага". Так вы помогаете России

"Свобода – это наша религия", – текст на баннере, размещенном на пострадавшем от пожара Доме профсоюзов после Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины языковой вопрос украинский язык русский язык вопрос языка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 