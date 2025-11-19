Политический кризис набирает обороты на фоне длительных отключений света и тяжелой ситуации на фронте. Али-Баба приобрел черты шварцевского дракона и олицетворяет весь набор качеств главного злодея.

"Убийство дракона" воспринимается как самый очевидный и простой способ решения проблем. Вокруг этой идеи объединяются и депутаты, и дипломаты. И этот шаг выглядит довольно логичным сбрасыванием балласта, который тянет на дно.

Но… но у Шварца в пьесе есть очень дельные мысли. Первая: "Дракона нельзя просто убить. Его можно только заменить другим". И в случае с главой Офиса президента это как нельзя более актуально.

Потому что здание на Банковой точно заговорено. Как ни назови – выходит либо НКВД, либо рейхскомиссариат, либо КПСС. С тех пор как там разместили то ли администрацию, то ли офис президентов, всех действующих лиц, которые там работают, власть развращает. У всех, пока они причастны к высоким кабинетам на втором этаже этого здания, было и есть чувство своей исключительности и богоизбранности. Настолько, что они пытаются надеть нам на головы исключительно свое представление о приемлемой модели реализации властных полномочий.

Механизм описан еще Джорджем Оруэллом: "Чтобы властвовать, и чтобы властвовать долго, нужно уметь искажать чувство реальности".

Коррупционный скандал, который приоткрыл закулисье украинской политики, дает стране шанс изменить не только действующих лиц, но и сам способ реализации властных полномочий. А способ был выбран такой: либо ты делаешь, что тебе сказано, либо твое будущее – среди дворников.

До появления пленок в стране ощущалось медленное, как варка лягушки на огне, скатывание в автократию. Марафонцы во власти уже были готовы полностью закрутить гайки контроля над медиа, судебной системой и силовыми структурами и начали финальный этап: силовое давление на возмутителей публичного спокойствия.

Но закрутить гайки до конца и полностью установить контроль не удалось благодаря неожиданной реакции молодежи, которая категорически не принимает конформизм и является реальным носителем вируса свободы и европейских ценностей. Именно благодаря им сорвались планы по консервации модели управления. Планы, которые так рьяно защищали в Верховной Раде известные политики старой формации и фигуранты расследования.

Реакция провластных телеграм-каналов на скандал сегодня сводится главным образом к конспирологии. То "вашингтонский обком", то "агенты Кремля", то они вместе… руками Коломойского.

Если мы не выйдем из парадигмы управления государством "все мое, правила мои и исключения для своих", то победят все, кроме нас с вами. А значит, победит дракон. Ведь вторая дельная мысль Шварца – о необходимости убить дракона внутри каждого из нас.

И не стоит прикрываться войной, пытаясь закручивать гайки вольнодумства и искажать реальность ручными телеграм-каналами. Потому что миллионы долларов наличными, которые мы увидели, шли не на защиту страны. А наоборот – на ее ослабление. Так же, как продолжают ослаблять страну другие схемы, которые еще не раскрыты.

И не стоит ожидать, что простая смена имен министров, чиновников или офисных персонажей на мифических "достойников" может изменить систему. Пока этим магическим мышлением заражаются медийщики, эксперты и международные партнеры, "винтики" системы на нижних уровнях ждут, "куда заносить" прерванную цепочку потоков.

Эта неделя покажет, какой путь выберет президент: готов ли он избавиться от своего дракона. Потому что от этого многое зависит.

