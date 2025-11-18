Украина не только все еще достойна борьбы и поддержки. Другого пути, кроме продолжения, нет

Скандалы с коррупцией в Киеве, разрушительные удары по инфраструктуре, угроза потери Покровска и эффективные российские инновации в сфере дроновой войны – плохие новости из Украины продолжают поступать. Если собрать все эти элементы вместе, получается мрачная, даже тревожная картина.

В Украине заканчиваются солдаты, деньги, энергоресурсы и время, а у ее лидеров – авторитет. Западные страны (не только США) не будут продолжать поддерживать проигрышное дело. Возможно, лучший вариант, как предложил бывший президент Финляндии Саули Нийнисте, – европейцы должны начать прямые переговоры с Кремлём, чтобы понять, что можно спасти.

Ложный оптимизм и напрасные надежды, как из-за границы, так и внутри страны, действительно не помогают Украине. Правильно трезво оценивать военную ситуацию и взвешивать болезненные решения. Но рефлекторное нагнетание апокалипсиса еще хуже.

