Не стал марионеткой, вот и бесятся. Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье

Дмитрий Медведев, экс-президент России, а теперь заместитель председателя Совета безопасности РФ, написал статью о российско-украинских отношениях. Она вышла на страницах газеты "Коммерсант" ("Ъ"), которая в последнее время публикует немало информации, связанной с кремлевской позицией по отношению к Украине.

Это беспрецедентная статья с точки зрения тональности и отношения к украинскому политическому руководству. Таких откровенных личных обид в сторону президента Украины не позволял себе не только ни один российский чиновник, но и ни один из российских пропагандистов, не обремененных официальными должностями.

Медведев позволяет себе личную характеристику президента Украины Владимира Зеленского, акцентирует внимание на его этническом происхождении, говорт о нем, как о слабом и коррумпированном человеке. А главное – подчеркивает, что с таким политическим руководством Украины Россия не собирается иметь никаких дел. В Кремле предпочитают ждать в Киеве такого собеседника, с которым можно было бы договариваться на российских, а не на украинских или западных условиях.

Почему Медведев, которого считают близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком, решил написать такой материал?

Здесь есть внутриполитический мотив: как известно, Медведев пытается вернуть себе тот уровень влияния, который он имел, будучи премьер-министром России, и который он потерял.

Но сам факт того, что Медведев сконцентрировался именно на украинской теме, говорит о том, что он транслирует именно то, что нравится Путину. То, что сам президент России хотел бы сказать в адрес своего украинского коллеги, но пока воздерживается. Таким образом, Медведев сигналит теми мыслями, которые президент РФ может выражать в личном общении. А возможно теми посланиями, которые вскоре станут мыслями самого Путина.

Статья Медведева говорит нам о том, чего ожидало российское политическое руководство от Владимира Зеленского после выборов 2019 года в Украине. Кремль сосредоточил усилия на свержении тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Целью было – избавиться от человека, который не шел на компромиссы с Владимиром Путиным, не соглашался на предложения, которые шли из Кремля и имели откровенный антиукраинский характер.

Именно тогда Кремль начал контактировать с украинскими олигархами. Деликатно. Это были разговоры, о которых мы, возможно, узнаем только с годами. Но главная их идея была: если вы хотите и дальше делать в России свой бизнес, едолжны привести к власти в Украине человека, который согласится на путинские условия.

Конечно, в Москве считали, что таким человеком станет именно Зеленский. Такие же надежды были и на саммит Нормандской четверки в Париже: именно там Путин ожидал капитуляции от украинского президента. Но когда этого не произошло, в Кремле все просто объяснили предательством Зеленского, тем, что он отказался от собственной идентичности – и этнической, и политической. Тем, что президент Украины, ради сохранения своих денег и власти, начал служить главным врагам Москвы: приверженцам украинской государственности. Эта "измена" и стала главным мотивом того, что в России не хотят иметь никакого дела ни с самим Зеленским, ни с представителями его ближайшего окружения, ни с украинским олигархатом, который помог Зеленскому прийти к власти.

Тот факт, что президент Украины просто транслирует настроения украинского общества, а люди, которые готовы отказаться от собственной государственности и капитулировать перед Россией в пользу амбиций Путина и Медведева – в меньшинстве, просто не приходит в голову российским чиновникам. Потому что они никогда не обращают внимания на народ, ни на украинский, ни на российский. Они считают, что с народом нужно разговаривать только языком силовых структур, которые будут по команде стрелять в протестующих против их диктатур. Пример этого мы увидели во время недавних событий в Беларуси, когда людей, которые вышли на улицы городов против диктатуры Александра Лукашенко, разгоняли силовыми методами работники правоохранительных органов. Тогда Путин, несмотря на прохладные отношения с Лукашенко, сразу стал его откровенным сторонником. Ведь белорусский правитель начал действовать так, как нравится Кремлю. Он не оставил себе никаких возможностей договориться с цивилизованным миром, превратившись в российскую марионетку. Именно это и нужно было Кремлю.

Но это нужно Кремлю не только от президента Беларуси, но и от президента Украины. А если Зеленский не согласился на такой сценарий, он сразу же стал одним из самых ярых врагов Кремля. И диалога с ним никто вести не будет.

Остается лишь удивляться, почему сам Зеленский все время говорит о возможности встречи с Владимиром Путиным. Почему он не может понять, что в Кремле уже ждут следующего президента Украины, и буут делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и свергнуть власть Зеленского.

В такой ситуации президент Украины должен идти на понимание с государственными, патриотическими силами. Осознать, что Украина должна превратиться в демократическое государство, которое идет по пути реформ, о которых говорят наши западные партнеры и союзники.

Но происходит нечто невероятное: Зеленский делает все наоборот. С одной стороны для Кремля он враг, а с другой - формирует в Украине режим личной власти по белорусскому или русскому образцу. Не осознает, насколько важна коалиция с патриотическими силами, срывает все договоренности с США и Евросоюзом. Вспомнить хотя бы последнюю историю со срывом конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры после того, как условие о его избрании было зафиксировано в совместном заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Президент Украины никак не реагирует на серьезные проблемы со своей репутацией, которую подорвало оффшорное расследования Pandora Papers. Там его фамилия появилась среди крупнейших коррупционеров мира, включая Владимира Путина.

Такое непонимание Зеленским того, что невозможно построить авторитарный режим в ситуации, когда тебя ненавидит Россия, а Запад не понимает, почему ты не проводишь реформ, является серьезной угрозой не столько для его власти, сколько для Украины.

оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.