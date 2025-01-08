Мы вошли в период "какистократии" – власти худших. Но есть то, что даже при этих обстоятельствах дает надежду

Недавно The Economist предложил новое "слово года" (есть у них такая забава) – в соответствии с новыми историко-политическими обстоятельствами, после победы Трампа и первых объявленных им руководящих кандидатур.

На Слово года-2024 предлагалась "КАКИСТОКРАТИЯ" – новый тренд деградировавшей "демократии": по аналогии, с греческого – "власть худших".

Точно найденное слово всегда помогает: именно так, какистократия, и Трамп здесь далеко не первый. Первыми, если уж на то пошло, были большевики.

После победы Трампа я осторожно давала понять, что не стоит брать всерьез или, тем более, пытаться анализировать то, что он говорит, потому что он сам не относится всерьез к сказанным им словам.

За эту девальвацию публичного слова нужно "благодарить" уже Обаму, который, по точному выражению одного американского чиновника, fucked up Budapest memorandum.

Спойлер для обремененных "комплексом украинской бестолковости": Будапештский меморандум – это не "наш" прокол, какими бы вы ни относились к Кравчуку и Кучме, – таково было условие администрации Буша-старшего для того, чтобы США признали Украину.

А администрация Обамы пошла еще дальше и тот меморандум просто НЕ СТАЛА ВЫПОЛНЯТЬ, тупо забила на подписанные предшественниками обещания, чем на самом деле "обвалила" мировой порядок значительно существеннее, чем принято было думать до 24.02.22, – и, соответственно, сильно ускорила триумф какистократии.

Это я к чему. Вот только что лента принесла четко и ясно сформулированным то, на что я два месяца назад только "осторожно намекала": нет, бляха! нет у вашингтонских какистократов никакого "мирного плана", ни на весну, ни на лето, не впускайте эту "псевдоинформацию" в свою жизнь, если не должны этим заниматься "по работе"!

Итак, мир вступил в период неопределенности, ситуативного союзничества, краткосрочных тактических решений.

И если это, по-вашему, плохие новости, то подумайте об этом с другой стороны: наш Зеленский принадлежит к той же медийно-какистократической породе (Трамп тоже пришел на выборы из телеэкрана, там свои сериалы были!).

Не исключено, что они как раз прекрасно поладят между собой, "свій до свого", – главное, следить, чтобы "наш" доносил Белому дому правильный месседж.

И не отвлекаться на "белые шумы" типа "ах, какой позор, он сказал х*ня!" – сказал и сказал, только бы и хлопот, американские реднеки обрадовались как родному.

Не забывайте, что эпоха Черчиллей прошла еще в пору молодости наших бабушек, да и "Лига Плюща" давно уже не та, у какистократии свои законы!

Тогда как обсуждать следует вопрос, достаточно ли выразительно украинский президент объяснил, через довольно гнидного посредника-подкастера – тоже знак времени, прошла эпоха всевластия си-эн-энов! – что Украина не уступит Москве захваченные территории.

Читайте также Не оставляло чувство абсурда. Какие эмоции вызвало интервью Зеленского Лексу Фридману

И не собирается своими смертями "делать харашо" засевшей по западным какистократиям московской агентуре.

Учимся жить и побеждать в свихнутом времени. И помнить, что ничего в этом новом-неуправляемом мире уже не исключено – в том числе и хорошее.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net