Ми увійшли у період "какістократії" – влади найгірших. Але є те, що навіть за цих обставин дає надію

Нещодавно The Economist запропонував нове "слово року" (є в них така забавка) – відповідно до нових історико-політичних обставин, після перемоги Трампа та перших оголошених ним керівних кандидатур.

На Слово року-2024 пропонувалась "КАКІСТОКРАТІЯ" – новий тренд здеґрадованої "демократії": за аналогією, з грецької – "влада найгірших".

Точно знайдене слово завжди допомагає: саме так, какістократія, і Трамп тут далеко не перший. Першими, якщо вже на те пішло, були більшовики.

Після перемоги Трампа я обережненько давала зрозуміти, що не варто брати всерйоз чи, поготів, намагатись аналізувати те, що він каже, бо він сам не ставиться всерйоз до сказаних ним слів.

За цю девальвацію публічного слова треба "дякувати" вже Обамі, який, за точним виразом одного американського чиновника, fucked up Budapest memorandum.

Спойлер для обтяжених "комплексом української недолугости": Будапештський меморандум – це не "наш" прокол, хоч би які вам немилі були Кравчук і Кучма, – такою була умова адміністрації Буша-старшого для того, щоб США визнали Україну.

А адміністрація Обами пішла ще далі й того меморандуму просто НЕ СТАЛА ВИКОНУВАТИ, тупо забила на підписані попередниками обіцянки, чим насправді "обвалила" світовий порядок значно суттєвіше, ніж заведено було думати до 24.02.22, – і, відповідно, сильно прискорила тріумф какістократії.

Це я до чого. Ось щойно стрічка принесла чітко і ясно сформульованим те, на що я два місяці тому тільки "обережно натякала": нема, бляха! нема в вашинґтонських какістократів ніякого "мирного плану", ні на весну, ні на літо, не впускайте цю "псевдоінформацію" у своє життя, якщо не мусите цим займатись "по роботі"!

Атож, світ вступив у період невизначеності, ситуативного союзництва, короткотермінових тактичних рішень.

І якщо це, по-вашому, погані новини, то подумайте про це з іншого боку: наш Зеленський належить до тої самої медійно-какістократичної породи (Трамп теж прийшов на вибори з телеекрана, там свої серіали були!).

Не виключено, що вони якраз прекрасно порозуміються між собою, "свій до свого", – головне, стежити, щоб "наш" доносив до Білого дому правильний меседж.

І не відволікатися на "білі шуми" типу "ах, яка ганьба, він сказав х*ня!" – сказав і сказав, стільки б і клопоту, американські реднеки зраділи як рідному.

Не забувайте, що епоха Черчіллів минула ще в пору молодости наших бабусь, та й "Ліга Плюща" давно вже не та, в какістократії свої закони!

Тоді як обговорювати слід було питання, чи досить виразно український президент пояснив, через доволі гнидного посередника-подкастера – котрий теж знак часу, минулась епоха всевладдя сі-ен-енів! – що Україна не поступиться Москві захопленими територіями.

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І не збирається своїми смертями "робити харашо" засілій по західних какістократіях московській агентурі.

Учімось жити й перемагати в звихнутому часі. І пам'ятати, що нічого в цьому новому-некерованому світі уже не виключено – хороше також.

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