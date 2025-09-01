Прочитав Закон о принципах государственной политики национальной памяти, должна сказать: я рада, что его наконец приняли.

Это очень важное признание реальности.

Если проще, он объясняет: чьи это были ракеты, какой стороны они летели и с какой целью, и не оставляет разночтений относительно того, а вдруг всё "не так однозначно".

Если сложнее, то он вводит в правовое поле ряд терминов (национальная память, историческая антиукраинская пропаганда, преступления против украинского народа и т.д.).

Но главное – закон признает первопричиной вооруженной агрессии России против Украины последовательную российскую имперскую политику, направленную на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности украинского народа.

То есть война не выглядит случайным конфликтом, а как закономерный результат долгой политики РФ, результат сознательного отрицания права украинцев на собственное государство.

Что еще:

закон выделяет этапы нынешней войны – от оккупации Россией Крыма и Севастополя, противодействия агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (АТО как первая форма вооруженного отпора агрессору) – и до настоящего времени;

закрепляет определение термина "рашизм": это "новый вид тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре и основанных на традициях русского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)";

говорит об особом значении сохранения памяти об украинских воинах, которые стали участниками борьбы за независимость – рядом с борцами с тоталитарными режимами XX века (это о преемственности защиты независимости и суверенитета Украины);

защита памяти, украинского языка и культурного наследия в законе названа (наконец) составляющей национальной безопасности, а не какой-то "культуркой" или "гуманитаркой".

И самое главное: война против российских оккупантов (также наконец) имеет название – "война за Независимость Украины".

Возможно, кому-то это кажется вполне очевидным.

Но нет, увы.

Я очень хорошо помню такие "серые зоны" в журналистике еще с 2014 года, когда целую кучу не обязательно российских пропагандистов, а и людей среди нас сильно подкачивало непонимание того, что же на самом деле происходит.

Мы видим, что это до сих пор присутствует в разных зарубежных медиа – от восточных до западных.

Мы можем это и сейчас встретить у украинских граждан, которые снова недоувидели, откуда все время прилетает.

Мы до сих пор видим сомнения на уровне дипломатии: а имеет ли все же какое-то значение, кто первым начал.

Тогда как Путин, кажется, в каждом своем тексте, на каждом Валдае и каждой Аляске прямо говорит об украинской идентичности как угрозе России.

Это их официальная идеология.

Поэтому да, этот закон очень важен.

