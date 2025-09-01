Не только о термине "рашизм": чем еще важен Закон о национальной памяти
Прочитав Закон о принципах государственной политики национальной памяти, должна сказать: я рада, что его наконец приняли.
Это очень важное признание реальности.
Если проще, он объясняет: чьи это были ракеты, какой стороны они летели и с какой целью, и не оставляет разночтений относительно того, а вдруг всё "не так однозначно".
Если сложнее, то он вводит в правовое поле ряд терминов (национальная память, историческая антиукраинская пропаганда, преступления против украинского народа и т.д.).
Но главное – закон признает первопричиной вооруженной агрессии России против Украины последовательную российскую имперскую политику, направленную на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности украинского народа.
То есть война не выглядит случайным конфликтом, а как закономерный результат долгой политики РФ, результат сознательного отрицания права украинцев на собственное государство.
Что еще:
закон выделяет этапы нынешней войны – от оккупации Россией Крыма и Севастополя, противодействия агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (АТО как первая форма вооруженного отпора агрессору) – и до настоящего времени;
закрепляет определение термина "рашизм": это "новый вид тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре и основанных на традициях русского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)";
говорит об особом значении сохранения памяти об украинских воинах, которые стали участниками борьбы за независимость – рядом с борцами с тоталитарными режимами XX века (это о преемственности защиты независимости и суверенитета Украины);
защита памяти, украинского языка и культурного наследия в законе названа (наконец) составляющей национальной безопасности, а не какой-то "культуркой" или "гуманитаркой".
И самое главное: война против российских оккупантов (также наконец) имеет название – "война за Независимость Украины".
Возможно, кому-то это кажется вполне очевидным.
Но нет, увы.
Я очень хорошо помню такие "серые зоны" в журналистике еще с 2014 года, когда целую кучу не обязательно российских пропагандистов, а и людей среди нас сильно подкачивало непонимание того, что же на самом деле происходит.
Мы видим, что это до сих пор присутствует в разных зарубежных медиа – от восточных до западных.
Мы можем это и сейчас встретить у украинских граждан, которые снова недоувидели, откуда все время прилетает.
Мы до сих пор видим сомнения на уровне дипломатии: а имеет ли все же какое-то значение, кто первым начал.
Тогда как Путин, кажется, в каждом своем тексте, на каждом Валдае и каждой Аляске прямо говорит об украинской идентичности как угрозе России.
Это их официальная идеология.
Поэтому да, этот закон очень важен.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)