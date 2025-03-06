Почему я считаю, что США спасают Россию, а не нынешняя администрация. Потому что США спасают Москву с самого начала полномасштабной войны.

Я и в 2022, и в 2023 году повторял и повторю это снова: Украине помогают не за красивые глаза, а потому, что у каждого есть свой интерес.

Интерес США был не только ослабить Россию, но и сохранить ее. Первую задачу решала прошлая администрация, второй задачей занимается нынешняя. Но общий вектор единый.

Представьте, что сотни "Брэдли", "Абрамсов", те самые кассетные боеприпасы, далекобойные ракеты и прочее вооружение пошли бы в Украину летом-осенью 2022 года, когда ВСУ гнали россиян из-под Киева, Херсона, Харькова.

Когда еще не была проведена частичная мобилизация, когда еще не набрали орды зэков и не придумали схему набора всяких голодранцев за деньги, когда еще не было линий Суровикина, а украинцы были на кураже и драйве.

Правильно, была бы новая Цусима.

Но Штаты давали крайне ограниченное количество вооружения, размазанное во времени, чтобы россияне не проиграли, а украинцы постепенно перемалывали их, демилитаризовали и утилизировали 70-90% советских запасов оружия.

И вот, когда армия РФ деградировала до уровня ишаков и штурмовых "Жигулей", когда украинцы все чаще контратакуют на фронте (сейчас под Покровском уже серия успешных контрударов и отбития позиций), когда удары вглубь РФ становятся все более болезненными, когда на подходе украинская баллистика — именно сейчас Штаты истошно кричат и угрожают, что все, хватит, Россия достаточно избита и изранена, пора это остановить.

Украина не соглашается? Тогда ей обрубают поставки и разведданные. То есть теперь оказывают Путину прямую помощь, пока еще не наступила точка невозврата.

Я месяц назад писал про "соскочить", и мне кажется, это по-прежнему актуально.

Как по мне, во всем этом торжестве лицемерия и дикости цель Киева все та же — не дать Москве соскочить, довести все это кровавое бл***во, начатое Кремлем, до логичного конца.

И, вероятно, американцы прекрасно это понимают, и именно поэтому уже не просто говорят о замораживании, а буквально о принуждении к капитуляции Украины — им главное, чтобы Москва все-таки хоть как-то, но соскочила.

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