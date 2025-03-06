Чому я вважаю, що США рятують Росію, а не нинішня адміністрація. Тому що США рятують Москву з самого початку повномасштабної війни.

І у 2022, і у 2023 році я повторював і повторю це знову: Україні допомагають не за красиві очі, а тому, що кожен переслідує власні інтереси.

Інтерес США полягав не лише в тому, щоб послабити Росію, а й у тому, щоб зберегти її. Перше завдання вирішувала попередня адміністрація, другим займається нинішня. Але загальний вектор незмінний.

Уявіть, що сотні "Бредлі", "Абрамсів", ті самі касетні боєприпаси, далекобійні ракети та інше озброєння надійшли б в Україну влітку-восени 2022 року, коли ЗСУ гнали росіян з-під Києва, Херсона, Харкова.

Коли ще не була проведена часткова мобілізація, коли ще не набрали орди зеків і не придумали схеми вербування всілякої наволочі за гроші, коли ще не було ліній Суровікіна, а українці були на куражі та драйві.

Правильно, це була б нова Цусіма.

Але США постачали вкрай обмежену кількість озброєнь, розмазану у часі, щоб росіяни не програли, а українці поступово перемелювали їх, демілітаризували та утилізували 70-90% радянських запасів зброї.

І ось коли армія РФ деградувала до рівня ослів і штурмових "Жигулів", коли українці дедалі частіше контратакують на фронті (зараз під Покровськом уже серія успішних контрударів і відбиття позицій), коли удари вглиб РФ стають дедалі боліснішими, коли на підході українська балістика — саме зараз США істерично кричать і погрожують, що досить, Росія вже достатньо побита й знекровлена, час це зупинити.

Україна не погоджується? Тоді їй обрізають постачання та розвіддані. Тобто тепер США надають Путіну пряму допомогу, поки ще не настала точка неповернення.

Місяць тому я писав про "зіскочити", і мені здається, це досі актуально.

Як на мене, серед усього цього "торжества" лицемірства і дикості мета Києва залишається тією самою — не дати Москві зіскочити, довести всю це криваве бл***во, розпочате Кремлем, до логічного фіналу.

І, ймовірно, американці це чудово розуміють і саме тому вже не просто говорять про заморожування, а буквально про примус до капітуляції України — головне для них, щоб Москва таки хоч якось, але зіскочила.

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