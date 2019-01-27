Неприкасаемые Мосли и неугасимые принципы

Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона, а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны.

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Помните, я вам говорил, что как только коснется их самих - все эти разговоры про демократию и свободу слова будут забыты моментально, и на первое место станет вопрос сохранения государственности и информационного суверенитета? В Австрии суд признал виновной в государственной измене лидера подпольной радикальной организации Монику Унгер. Унгер призывала российского лидера Владимира Путина ввести войска. Это должно было, по ее замыслу, помочь ей прийти к власти. Суд приговорил Унгер к 14 годам заключения. Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

Преступления против государства будут наказываться со всей строгостью... Ничего не делала. Всего лишь говорила, что надо свергнуть правительство и на его месте установить хунту. И писала в твиттере "Путин памаги". И - четырнадцать лет. Без разговоров. А подельникам - от трех до десяти лет.

И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что NewsOne должен вещать на всю страну, о том, что "нужно выслушать две стороны" и прочих стандартах БиБиСи - они просто леволиберальные полезные идиоты. В Австрии они бы уже сидели на скамейке рядом с Унгер.

А Юлия Владимировна с Владимиром Зеленским, Вилкулом, оппозиционной партией "За життя", Новинским и прочими кандидатами, которые на плакатах рисуют "мы за мир, мы за мир" - уже четыре года как плотно сидели бы - даже не в Австрии, нет. В самой Англии. В родоначальнице современной демократии.

Запад любит других поучать про свободу слова. Но как только дело касается его самого - он про право предателей уничтожать свою страну забывает моментально. И тут же вспоминает про строгость в отношении преступлений против государственности.

И когда я слышу про какую-то "диктатуру Порошенко" - я начинаю дико ржать. И сразу делать рукой в лицо. При "кровавом режиме" "шоколадного барыги" государство не делает даже того, что оно обязано делать! Что делали бы даже самые демократические страны мира. Коллаборанты всех мастей свободно вещают из любого утюга. И хоть бы что. Если уж при таком раскладе Порошенко диктатор - то в Австрии вообще просто людоедская хунта.

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В Австрии. В стране, которую доденацифицировали до такой степени, что они там последние двадцать лет даже чихнуть нетолерантно боятся. Диктатура. Да. Заканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их "я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это". Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. И там вещать камерным стенам про "мы за мир, мы за мир". Все. Точка.

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У Англии многому можно поучиться.

В том числе и этому.

(Источник - блог автора)