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Нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины

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Нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины

военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля
10.07.2023, 22:45

Блиц-ликбез американо-израильских отношений и релевантно ли это для Украины

С начала войны за независимость (1947-1949) и до начала 60-х годов США враждебно относились к Израилю и даже наложили эмбарго на продажу оружия молодому еврейскому государству. Враждебность между странами подчас доходила до пиков политического напряжения. Да, США угрожали напасть на Израиль в 50-х (если тот не оставит захваченный Синай), а Израиль бомбил и разнес американский военный корабль в 60-х.

Первое реальное потепление отношений между странами произошло после того, как израильтяне передали американцам для препарирования новейший советский истребитель МиГ-21, полученный Израилем в 1966 году. Американцы все 60-е годы тщетно пытались получить этот аппарат, поэтому после этой израильской услуги (самолет передали США на 2 года, затем евреи забрали его обратно) США позволили продать Израилю ракеты AIM-9 Sidewinder, ЗРК MIM-23 Hawk и некоторые другие современные плюшки.

И да, продать. Не передать или подарить.

Дальше пошла динамика улучшения отношений, особенно после войн 1967 и 1973 годов. В результате это привело к ситуации, когда США ежегодно начали снабжать Израиль 2.5-3 млрд долларов. При этом сам Израиль тратит на оборону 24 млрд долларов в год.

Американские несколько миллиардов в основном идут на разработку новых видов оружия, которое Вашингтон сам потом и покупает в Иерусалиме. Такие же несколько миллиардов долларов США ежегодно отдает Египту, уже не первый десяток лет (а еще F-16, танки Abrams и т.д.). Чтобы украинцы примерно понимали, это выглядит так, как если бы через 5 лет после окончания сегодняшней войны США стали ежегодно давать по 5 млрд долларов как Киеву, так и Москве. Киеву – на разработку новой техники, а Москве (местной военной хунте) передают лицензии на F-16 и т.д.

Это все – ремарка для сторонников мнения, что без помощи США Израилю конец. Да, без этих 2.5-3 миллиардов будет сложнее, но основная сумма расходов на оборонку у нас всегда была и остается собственная, национальная, без дотаций, кабалы или зависимости.

Как так выходит? А так что все идет на армию. Расходы Израиля на оборону доходили порой до 30% госбюджета. Ну а первые 5-10 лет еврейское государство вообще жило в нищете, отдавая последнюю копейку на своих защитников.

Нет никаких "американских гарантий" Израилю. Вашингтон никогда не брал обязательства воевать за Иерусалим. А если под "гарантиями" подразумеваются эти несколько ежегодных миллиардов, то извините, но это смешно.

Поэтому нет ни одной "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель сама по себе. Этот государственно-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.

Я не буду решать, нужно это или не нужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы здесь ни при чем, разве что как близкие партнеры по разным проектам. Не более.



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