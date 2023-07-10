Немає жодної "ізраїльської моделі" під американським соусом для України

З початку війни за незалежність (1947-1949) і до початку 60-х років США вороже ставилася до Ізраїлю і навіть наклали ембарго на продаж зброї молодій єврейській державі. Ворожість між країнами часом доходила до піків політичного напруження. Так, США погрожували напасти на Ізраїль у 50-х (якщо той не залишить захоплений Синай), а Ізраїль бомбив і розніс американський військовий корабель у 60-х.

Перше реальне потепління відносин між країнами сталося після того, як ізраїльтяни передали американцям для препарування найновіший радянський винищувач МіГ-21, отриманий Ізраїлем у 1966 році. Американці упродовж 60-х років марно намагалися отримати цей апарат, тому після цієї ізраїльської послуги (літак передали США на 2 роки, потім євреї забрали його назад) США дозволили продати Ізраїлю ракети AIM-9 Sidewinder, ЗРК MIM-23 Hawk та деякі інші сучасні плюшки.

Саме продати. Не передати чи подарувати.

Далі пішла динаміка покращення відносин, особливо після воєн 1967 та 1973 років. Зрештою це призвело до ситуації, коли США щороку почали постачати Ізраїлю 2.5-3 млрд доларів. Водночас сам Ізраїль витрачає на оборону 24 млрд доларів на рік.

Американські кілька мільярдів переважно йдуть на розробки нових видів зброї, яку Вашингтон сам потім і купує в Єрусалимі. Такі ж кілька мільярдів доларів США щорічно віддає Єгипту, вже не перший десяток років (а ще F-16, танки Abrams і т.д.). Щоб українці приблизно розуміли, це виглядає так, якби через 5 років після закінчення сьогоднішньої війни США стали щороку давати по 5 млрд доларів як Києву, так і Москві. Києву – на розробку нової техніки, а Москві (місцевій військовій хунті) передають ліцензії на F-16 тощо.

Це все – ремарка для прихильників думки, що без допомоги США Ізраїлю кінець. Так, без цих 2.5-3 мільярдів буде складніше, але основна сума витрат на оборонку в нас завжди була і залишається власна, національна, без дотацій, кабали чи залежності.

Як так виходить? А так, що все йде на армію. Витрати Ізраїлю на оборону доходили часом до 30% від держбюджету. Ну а перші 5-10 років єврейська держава зовсім жила злиденно, віддаючи останню копійку на своїх захисників.

Немає жодних "американських гарантій" Ізраїлю. Вашингтон ніколи не брав зобов'язання воювати за Єрусалим. А якщо під "гарантіями" маються на увазі ці кілька щорічних мільярдів, то вибачте, але це смішно.

Тому немає жодної "ізраїльської моделі" під американським соусом для України. Є просто ізраїльська модель як така. Цей державно-військовий табір з вічною війною та армією на чолі та в центрі всього. Про це, до речі, нещодавно саме й говорив Залужний у своєму інтерв'ю.

Я не вирішуватиму, потрібно це чи не потрібно для України. Це українцям та українкам вирішувати. Я тільки підкреслю, що американці тут ні до чого, хіба що як близькі партнери з різних проєктів. Не більше.