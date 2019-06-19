Независимость суда, европейские стандарты и украинский контекст

Принцип независимости суда означает возможность конкретного судьи выносить решения без какого-либо влияния, сквозь призму собственного анализа, знаний, требований законодательства и внутреннего убеждения. Независимость судебной власти - это система, при которой никто не может повлиять на ее функционирование, ограничить ее влияние, кроме, как в способ, который прямо предусмотрен законом.

Зачастую независимость суда важнее его профессионализма. Ошибку конкретного судьи можно исправить, подав апелляцию или кассацию. Худшее, что может быть - высокопрофессиональный и одновременно зависимый суд. В таком суде никогда не найти справедливости, а его решения становятся узаконенным беспределом!

Украина сделала значительные шаги для укрепления независимости суда. Это фиксируют как международные, так и национальные эксперты. За последние четыре года мы достигли больше, чем за предыдущие двадцать.

Ключевые достижения последних лет:

Нейтрализация прямого политического влияния на карьеру судьи. Парламент и Президент отстранены от принятия решений относительно назначения и движения судьи по карьерной лестнице. Высший совет правосудия (ВСП) получил полные и исчерпывающие компетенции по возможности реализации задач судебной власти. ВСП - орган, в котором большинство членов – судьи, которые избраны самими судьями. И это делает его зависимым только от закона и сообщества судей. Значительно выросло судейское вознаграждение. Высокая оплата труда судьи не является гарантией от коррупции, но устанавливает действенный предохранитель. Образцовым можно считать вознаграждение судей Верховного суда. Прозрачные конкурсные процедуры отбора и перевода судей. География и предыдущие места работы победителей конкурсов в Верховный Суд, Антикоррупционный суд свидетельствует о начале функционирования социальных лифтов в судейской профессии.

Изменения создали реальность нового качества, но возникли новые вызовы. Вызовы эти я условно разделяю на две группы - внешние и внутренние.

Внешние вызовы - прямо не зависят от органов судебной власти или конкретного судьи. Среди них:

Постоянная публичная дискредитация (особенно со стороны политиков) суда, судьи, судебного решения.

Периодические популистские попытки правительства снизить судейское вознаграждение. Этим легко спекулировать, особенно в условиях негативного информационного фона вокруг судебной системы.

Ревизия, потенциальное сужение достижений судебной реформы, особенно в отношении гарантий независимости. Не ставлю под сомнение право политической власти внедрять изменения и реализовывать мандат, полученный от народа на выборах, но такие изменения должны происходить исключительно тем способом, который предусмотрен законом.

Противоправное влияние и давление как на судебную систему в целом, так и давление непосредственно на судью, с целью побуждения вынести его конкретное решение. Инструментарий максимально широкий - от активных уговоров и намеков до прямого шантажа, использование управляемых «общественных активистов» и уголовных производств.

Внутренние вызовы. На мой взгляд, ответ на них является более критический и требует больше внутренней свободы, чем противостояния внешним вызовам.