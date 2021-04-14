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Ничего не стоит ваш либерализм, господа русские либералы. Вы просто умеренные фашисты

Ничего не стоит ваш либерализм, господа русские либералы. Вы просто умеренные фашисты

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
14.04.2021, 15:56

Не понимаю, когда российские либералы с упоением вещают, что армия РФ разобьет украинскую за пару дней. Вам-то, какой смысл

Я понимаю, когда российские имперские фашисты с упоением вещают, что российская армия разобьет украинскую за пару дней. Для них в этом есть смысл – режим великого Путина укрепится, можно будет продолжить закручивание гаек внутри страны и усиление вертикали власти.

Но когда российские либералы с с упоением вещают, что российская армия разобьет украинскую за пару дней, я этого не понимаю.

Вам-то, какой смысл? В России станет больше гражданских прав и свобод? Экономика поднимется, и россияне станут лучше жить? Российский бизнес получит больше возможностей на внешних рынках и инвестиций?

Когда наступает момент самоопределения, именно тогда проявляется иерархия ценностей. И ценности, провозглашаемые высшими в обычный день, почему-то в день самоопределения уступают другим ценностям.

Так что ничего не стоит ваш либерализм, господа русские либералы. Вовсе и не либералы вы, а просто умеренные фашисты. 

Настоящему русскому либералу, допускаю, было бы наплевать на жизни украинских солдат и мирных граждан. Но не может быть наплевать на жизни русских солдат, которых массово будут хоронить в русских городах.

Настоящий русский либерал стоял бы сейчас с плакатом в центре своего города. И даже если бы на плакате ничего не было бы написано, все равно все было бы понятно.

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