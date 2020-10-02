Ничто не ново под луной

Побеждаешь на выборах президента.
Даешь обещания делать реформы.
Заключаешь договоренность с Международным валютным фондом.
Делаешь первые реформы и шаги в правильном направлении.
Попадаешь в теплую ванну и договариваешься с олигархами.
Садишь друзей и близких на потоки.
Отдаешь экономику в руки крепких хозяйственников.
Раздуваешь дефицит бюджета и начинаешь увеличивать долг.
Сотрудничество с Западом замораживается.
Говоришь, что можешь сам.
Идешь за деньгами в Китай.
(Украина здесь)
Понимаешь, что Китай (арабы) не помогут.
Включаешь печатный станок и получаешь удар по курсу.
Начинаешь тратить резервы и искусственно удерживать курс.
Пытаешься привлечь деньги на фондовом рынке, но не можешь.
Получаешь экономический кризис.
Берешь деньги у президента РФ Путина
Пензлюешь в Ростов.
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