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Ничто не ново под луной

Ничто не ново под луной

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
02.10.2020, 12:10

Только Сергею Фурсе управленческие шаги президента Украины Владимира Зеленского напоминают решения беглого экс-президента Виктора Януковича?

Побеждаешь на выборах президента.

Даешь обещания делать реформы.

Заключаешь договоренность с Международным валютным фондом. 

Делаешь первые реформы и шаги в правильном направлении.

Попадаешь в теплую ванну и договариваешься с олигархами.

Садишь друзей и близких на потоки.

Отдаешь экономику в руки крепких хозяйственников.

Раздуваешь дефицит бюджета и начинаешь увеличивать долг.

Сотрудничество с Западом замораживается.

Говоришь, что можешь сам.

Идешь за деньгами в Китай.

(Украина здесь)

Понимаешь, что Китай (арабы) не помогут.

Включаешь печатный станок и получаешь удар по курсу.

Начинаешь тратить резервы и искусственно удерживать курс.

Пытаешься привлечь деньги на фондовом рынке, но не можешь.

Получаешь экономический кризис.

Берешь деньги у президента РФ Путина

Пензлюешь в Ростов.

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