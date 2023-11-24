Нидерланды превращаются в Словакию 2.0

Согласно предварительным прогнозам, Партия свободы получила 37 мест в парламенте. Это больше на 20 мест, чем у партии сейчас в парламенте.

С заметным отставанием от ультраправых на втором месте находится коалиция "Лево-зеленых" и лейбористов во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом – 25 мест.

"Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте, которую возглавила Дилан Ешильгоз-Зегериус, может рассчитывать на 24 места.

Образовавшаяся политическая партия "Новый общественный договор" во главе с Питером Омцигтом получила 20 мандатов.

Новый "Союз фермеров-граждан", созданный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на 7 мандатов.

Все партии из нынешней коалиции с "Народной партией за свободу и демократию" существенно ухудшили результаты: "Демократия 66" получает 9 мандатов, "Христианско-демократический призыв" – пять, а "Христианский союз" – три места.

Явка избирателей составила 77,8%.

Данные результаты выборов свидетельствуют о чрезвычайной мобилизации избирателей, с одновременным запросом на коренное изменение осуществляемой политики, а также стремлении к ротации элит. Чем это продиктовано, это предмет отдельного исследования и анализа данных.

Теперь наиболее вероятным сценарием является тот, в котором Герт Уилдерс возглавит процесс формирования нового правительства.

Очевидно, он попытается сформировать правое правительство с "Народной партией за свободу и демократию" и партией "Новый общественный договор", которые будут вместе иметь большинство в 81 место в 150-местном парламенте.

Обе партии заявили, что сомневаются по поводу объединения с "Партией свободы" Уилдерса из-за его откровенной антиисламской позиции, которая включает в себя намерения запретить все мечети и Коран в Нидерландах.

Похоже, что в случае формирования правого правительства Марк Рютте и Питер Омцигт сбалансируют ультраправого евроскептика Герта Уилдерса.

Марк Рютте может потребовать в коалиционном правительстве для своей партии министерство иностранных дел и министерство обороны.

Словом, получаем сценарий "Словакия 2.0".

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