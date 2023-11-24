Нідерланди перетворюються на Словаччину 2.0

Згідно з попередніми прогнозами, "Партія свободи" отримала 37 місць у парламенті. Це більше на 20 місць, ніж партія має у парламенті зараз.

З помітним відставанням від ультраправих на другому місці перебуває коаліція "Ліво-зелених" і лейбористів на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом – 25 місць.

"Народна партія за свободу і демократію" прем’єр-міністра Марка Рютте, яку очолила Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця.

Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" на чолі з Пітером Омцігтом отримала 20 мандатів.

Новий "Союз фермерів-громадян", утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Усі партії з нинішньої коаліції з "Народною партією за свободу і демократію" суттєво погіршили результати: "Демократія 66" отримує 9 мандатів, "Християнсько-демократичний заклик" – п’ять, а "Християнський союз" – три місця.

Явка виборців склала 77,8%.

Дані результати виборів свідчать про надзвичайну мобілізацію виборців, з одночасним запитом на докорінну зміну здійснюваної політики, а також прагнення ротації еліт. Чим це продиктовано, це предмет окремого дослідження та аналізу його даних.

Тепер найімовірнішим сценарієм є той, в якому Герт Вілдерс очолить процес формування нового уряду.

Вочевидь, він спробує сформувати правий уряд із "Народною партією за свободу і демократію" і партією "Новий суспільний договір", які разом матимуть більшість у 81 місце у 150-місному парламенті.

Обидві партії заявили, що вагаються щодо об’єднання із "Партією свободи" Вілдерса через його відверту антиісламську позицію, яка містить наміри заборонити всі мечеті та Коран у Нідерландах.

Виглядає так, що у випадку формування правого уряду Марк Рютте та Пітер Омцігт збалансують ультраправого євроскептика Герта Вілдерса.

Марк Рютте може вимагати в коаліційному уряді для своєї партії міністерство закордонних справ та міністерство оборони.

Словом, маємо сценарій "Словаччина 2.0".

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