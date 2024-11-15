Не стоит возлагать все надежды, привязывать судьбу страны к магической дате 21 января, когда якобы "все прекратится"

Еще немножко, вот сейчас Трамп закончит эту ужасную войну. Надо немного потерпеть до 21 января. Все решено, вопрос только — на каких условиях. И можно будет откупоривать шампанское и радостно готовиться к выборам...

Это краткий пересказ разговоров в кулуарах Верховной Рады. И можно было бы объявить, что большинство нардепов безответственные и наивные...

Но достаточно открыть соцсети и новостные сайты, чтобы увидеть аналогичные настроения у части общества.

Друзья, Дональд Трамп — президент самой могущественной державы мира. Но даже он не имеет решающего влияния в российско-украинской войне. Многое зависит от ситуации на фронте, от экономической состоятельности России и Украины. Кто первым посыплется. А еще есть Китай, Иран, Северная Корея. В конце концов, многое зависит от Путина, который чем дальше, тем больше теряет связь с реальностью.

Ну начнутся переговоры, а сколько они продлятся? 2-3 недели? А о чем договоримся? По Днепру, Збручу или Днестру? Как близко Россия сможет подтянуть артиллерию, чтобы доставать до каких городов?

Я тоже хочу, чтобы война поскорее закончилась. Но не готова возлагать все надежды, привязывать судьбу страны к магической дате 21 января, когда "все прекратится".

В воскресенье вечером мы сидели в книжном магазине. Заходит какой-то человек и говорит: "Дорогие гости, не бойтесь, я не из ТЦК, я хотел сказать, что на втором этаже мы проводим мероприятие, присоединяйтесь, пожалуйста".

"Не бойтесь, я не из ТЦК". Простите, что это за хрень?! Мы нормализовали российские нарративы. Не чувствуем, что сидим в книжном магазине, потому что кто-то одновременно сидит в окопе. Как это передать тем, кто заходит в третью зиму на фронте?

Нам очень нужна мощная мобилизация, иначе мы не вытянем. Я уже не знаю, какими буквами это написать. Никакой Трамп не остановит войну, если на фронте останутся на четвертый год те же люди.

Но говорить об усилении мобилизации политически невыгодно, потому что тогда за тебя не проголосуют на мифических будущих выборах. Но проблема в том, что чтобы иметь выборы, надо как минимум иметь органы государственной власти, а значит, сохранить государственность.

А когда депутаты думают, что война закончится в следующем году, они больше ни о чем не думают. Ты или думаешь о победе в войне, или — о победе на выборах.

И над этой победой сейчас работают в основном военные на фронте. Мужчины 60 лет, истощенные и абсолютно демотивированные, которые чувствуют, что их бросило их общество, и государство нужно только им. Молодые девушки из Госпитальеров, которые рискуют жизнью, чтобы спасать военных. Чтобы их согражданин в книжном магазине в центре Киева пошутил, что он — не из ТЦК.

Но также мне обидно видеть сознательных, ответственных людей с настроением "помиральная яма" после американских выборов. Мы не могли и не должны были влиять на выбор американских граждан. Имеем, что имеем.

Наша война не проиграна, она просто еще не выиграна. Сейчас вокруг много хайпа, информационного шума и комментаторов по всем вопросам. Следите за теми, кто говорит некомфортную, но правду — потому что сейчас она именно такая. Чья позиция не меняется в зависимости от направления ветра и политических обстоятельств. Фиксируйте тех, кто врет и манипулирует, они должны попасть в черный список доверия общества.

Тем, кто вместо популизма ежедневным кропотливым трудом, маленькими шагами меняет страну, — стоит объединяться. Мы побеждаем тогда, когда вместе работаем над решением проблем, приоритезируя главные из них. Война за выживание Украины — это сейчас самое главное в мире, и все усилия мы должны направить именно туда. Каждый и каждая на своем месте должны ежедневно работать как можно лучше, чтобы достигать результата.

И на фоне таких вызовов просто невозможно говорить о выборах в следующем году или "не бойтесь, я не из ТЦК".

Тогда нам все удастся, как удалось в марте 2022 года — вопреки всему — отстоять и сохранить страну. Я верю, что в этом разумном единстве — наша сила, а сейчас оно нам очень нужно.

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