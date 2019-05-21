Никто не пожалеет об этой Верховной Раде

Если бы на президентских выборах этой весной победил Пётр Порошенко, то и он бы первым делом распустил нынешний парламент. Просто для того, чтобы зафиксировать свою победу ещё и в Верховной Раде, и чтобы больше не терпеть заклятых партнёров по власти – Народный фронт и лично Арсена Авакова.

Такое право – на роспуск Верховной Рады – президент Порошенко обосновывал бы точно так же, как и президент Зеленский, а именно: отсутствием коалиции.

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Ведь все мы знаем – если быть честными и отказаться от личных симпатий и антипатий в политике и просто нейтрально посмотреть на ситуацию, – что коалиции в парламенте давно нет.

Конституция чётко описывает, что такое коалиция. Это одна или несколько фракций, в общем составе которых – большинство депутатов. Любой человек может прямо сейчас проверить на сайте Верховной Рады: фракции Блока Петра Порошенко и Народного фронта в сумме не набирают 226 депутатов. И уже давно. То есть ключевое требование к коалиции – и единственное (!), которое сформулировано в конституционной норме – не выполнялось.

Проблема в том, что на этом чёткость в Конституции по отношению к коалиции заканчивается. Есть ещё норма о том, что при распаде коалиции даётся 30 дней на формирование новой. А если за этот месячный срок коалиция не сформирована – у президента возникает право на роспуск Верховной Рады. Ну и всё.

Нет конституционной нормы, которая обязывала бы, например, спикера объявлять, что фракция или группа фракций перестали отвечать требованиям по отношению к коалиции. Не возлагает Конституция и обязанность на глав фракций объявлять о выходе из коалиции для начала отсчёта тех самых конституционных 30 дней. Нет и никакой ответственности для спикера или для других парламентских субъектов, если они просто игнорируют тот факт, что количество депутатов в коалиции перестало соответствовать конституционному требованию.

Из такой конституционной нечёткости проистекает и свобода трактовки норм о коалиции. Одни говорят, что коалицию вообще нужно формировать только для назначения премьер-министра, а когда эта функция коалиции выполнена, то и конституционные рамки для коалиции – закончились. Другие утверждают, что обязательно должно быть формальное заявление одной или нескольких фракций о выходе из коалиции, чтобы начался отсчёт 30 дней на формирование новой, а по-другому, мол, никак не установить юридический факт распада коалиции.

Всё это – очередное проявление главного уродства нашей политической системы. Так, ещё у нас нет чёткой процедуры импичмента президента. Нет прописанной эффективной формы работы временных следственных комиссий парламента. Нет чёткой процедуры организации референдумов. Подобные проблемы можно перечислять очень долго. Почему? Да только потому, что при существующей правовой нечёткости удобно удерживать власть и мешать обществу контролировать политику.

Впрочем, в некоторых случаях сама логика того, как написана Конституция, то есть последовательность и содержание норм, сам дух Конституции – позволяют находить варианты выхода из сложных ситуаций, когда общественный запрос и воля для большого политико-юридического решения – есть, а вот буквально прописанных неоспоримых процедур в Конституции – нет.

Скажем, после побега Януковича из Киева оказалось, что Конституция не предусматривает такой причины прекращения президентства, как исчезновение главы государства. И всё-таки Верховная Рада просто констатировала, что Янукович уклонился от исполнения президентских обязанностей и возложила их на спикера Турчинова. Хотя в тот момент Янукович даже мог физически присутствовать на территории Украины – в том же Крыму. Порошенко после этого очевидно не конституционного по букве, но вполне конституционного по духу решения Верховной Рады победил на досрочных выборах и пробыл главой государства пять лет.

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Ещё один любопытный конституционный конфликт случился при президенте Кучме. Когда возник вопрос – а вправе ли Кучма баллотироваться на третий срок? Первый президентский срок Кучма получил, когда ещё не было Конституции независимой Украины, она была принята только в 1996 году. Поэтому в какой-то момент посчитали, что конституционную норму о том, что одно и то же лицо не может быть президентом больше двух сроков подряд, – вполне можно выкрутить на пользу Кучме и засчитать его второй срок как первый при новой Конституции. То есть разрешить ему баллотироваться в третий раз. Даже соответствующее решение Конституционного суда организовали.

И если воспринимать нормы Конституции буквально, то почему нет? И вправду – Кучма стал президентом в 1994-м, этой нормы про два срока ещё не было. Но общество отказалось признавать такую буквальную правоту, понимая, что на самом деле означает решение, несмотря даже на то, что его проштамповал Конституционный суд.

Таким образом, сама наша история учит нас обращать внимание не только на букву Конституции и формальные юридические вещи, но и на дух Основного закона, его логику, на то, как выписаны нормы.

А если кого-то это не устраивает, то самое время – позаботиться о том, чтобы чётко прописать в Конституции и в законе о регламенте Верховной Рады все нормы, необходимые для функционирования коалиции и для роспуска парламента в случае распада коалиции. Чтобы не повторился опыт, приведший к тому, что нынешний созыв не получится защитить даже в условиях, когда сомнения в конституционности решения президента о роспуске – существуют. Всё-таки где два юриста, там три мнения, и часто именно моральные основания помогают выбрать решение.

У нас же общество чего хочет? Не просто заменить на выборах одних депутатов другими, а избавиться от того образа депутатства, который так раздражает.

Когда коалиция вроде как сформирована, но у неё нет даже координатора и способности хотя бы согласовать и предварительно обсудить, что именно проголосуют. Когда вроде как есть коалиционное соглашение, но обязательства, в него внесённые, никого не волнуют. Когда все действительно важные решения принимаются хозяевами партий за пределами парламента, а депутатов заставляют их проштамповать соответствующим голосованием. Когда депутаты за что-то проголосовали, а потом неделями рассказывают, что не знают точно, что попадёт в финальный текст закона. И когда все в обществе знают, что в коалиции должно быть большинство депутатов – и в Конституции ровно так (!) и написано, – а на самом деле там меньшинство и оно ещё и огрызается в ответ на любую критику этого факта.

Так что, никто не пожалеет об этой Раде, кроме тех, кто в ней же или благодаря ей же зарабатывал.

Роспуск такой Верховной Рады будет не только логичным для большинства избирателей и выгодным для победителя президентских выборов, но и вполне конституционным. Президент вправе просто констатировать общеизвестный факт, что коалиция распалась (как, например, было с фактом, что Янукович сбежал), и сославшись напрямую на Конституцию – назначить досрочные выборы.

Специально для LIGA.net