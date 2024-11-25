Российский недофюрер боится Запада и не готов к военной конфронтации с ним. Его можно дожать

Многие т.н. эксперты, блогеры, экономисты (в том числе и якобы антипутинские) уверяют, что у Путина все хорошо, режим стабилен и проблем особых нет.

А что же он так истерит тогда?

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Делает суетливые, демонстративно безрассудные шаги. Еле сдерживает явную нервозность, вот даже руки к столу как будто приклеил, чтобы не тряслись.

Вся эта история со смелым доставанием из штанов карликового "Орешника" – демонстрация панической неуверенности Путина.

Она напоминает пропагандистскую кампанию нацистов вокруг "оружия возмездия", которым была объявлена, кстати, тоже баллистическая ракета Фау-2. Гитлер пытался тогда схватиться за нее как утопающий за соломинку.

Путин – труслив и слаб. Разрешение на удары по российской территории его лично персонально напугали.

В результате он на две недели просто залег на дно. Российский недофюрер боится Запада и не готов к военной конфронтации с ним. Его можно дожать.

Он это понимает и, как всякий трус, пытается первым напугать противника. Если давление усилится, Путин от страха просто окончательно слетит с катушек и его сожрет собственное окружение.

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